越南呼吁各国团结合作，应对共同挑战

第27届圣彼得堡国际经济论坛从6月5日至8日在俄罗斯圣彼得堡国际会展中心举行。越南政府副总理陈流光率团与会。

越南政府副总理陈流光在论坛上发言时强调，各国需要团结合作，采取负责任的行动，应对共同挑战。陈流光强调了越南一贯外交政策以及越南积极参与国际合作框架和倡议，以促进地区和世界的和平、合作与发展。

陈流光强调在平等、互利、相互尊重、尊重《联合国宪章》和国际法原则基础上开展合作的重要性。他说，必须制定开放、包容的合作机制，鼓励各国参与，兼顾各方的发展水平和特点，确保环境可持续性、社会和谐和经济效益。

陈流光高度赞赏俄罗斯总统普京将欧亚经济联盟和东盟等区域经济一体化进程联系起来，以取得更多惠及各方的成果。为加强欧亚地区各国互联互通和经济联系，越南政府副总理提出三点建议。

首先，必须开发从东到西、从北到南的国际运输走廊，将俄罗斯全国各地实施的交通项目与东盟互联互通计划和其他区域合作框架联系起来。

二是、加强贸易投资合作，继续开放市场、增加投资、消除壁垒、便利国际商务人员往来。越南愿成为促进欧亚经济联盟与东盟合作的桥梁，并希望双方早日建立自由贸易协定。

三是、推动绿色转型、数字化转型合作，因为这是世界发展的必然趋势，也是保障各国未来的战略选择。越南政府副总理提议，在这一进程中走在前列的国家分享经验，支持包括越南在内的发展中国家制定机制政策、吸引资源、应用技术、发展数字基础设施、绿色基础设施、培养高素质人力资源等。

陈流光鼓励越南和俄罗斯企业界加强交流，进一步促进货物贸易、高科技科研产品、可再生能源、数字化转型、绿色转型、教育等优先领域的发展。同时强调，越南政府始终与企业界一道同行。（完）