越南努力成为粮食创新中心 为确保全球粮食安全做出贡献

8月3日，联合国安理会举行“冲突导致的饥荒和粮食不安全”公开讨论会，2023年8月联合国安理会主席、美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）主持公开讨论会，联合国80 多个成员国代表一同出席公开讨论会。

越南通讯社驻联合国记者报道，与会代表认为由于气候变化、流行病、武装冲突等非传统和传统安全因素交织的影响，世界正面临粮食不安全的风险。关于解决方案，与会代表指出，有必要加强联合国，特别是安理会在防止冲突、加强粮食不安全风险预警系统、推动全球粮食体系向更可持续方向发展、确保在冲突地区的平民获得粮食等方面的作用。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在公开讨论会上发言时强调，世界正面临日益严峻的粮食安全挑战。尽管大多数领域都在新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行后以不同程度地恢复，但粮食不安全仍然是世界许多地区，特别是冲突地区的难题。因此，国际社会需要做出更有力的承诺和共同努力，以结束冲突与贫困之间的恶性循环。

邓黄江大使表示，联合国安理会应在解决冲突根源方面发挥更加有效的作用，从而减少冲突造成的粮食不安全风险；敦促冲突各方尊重《联合国宪章》和国际法，特别是国际人道主义法，不要破坏对平民、特别是妇女和儿童的生活至关重要的基础设施。联合国安理会需要与粮农组织（FAO）、世界粮食计划署（WFP）等专门机构和国际伙伴更密切地合作，以解决冲突地区的饥饿问题，同时确保全球供应链的安全。

邓黄江大使表示，粮食安全既是越南经济社会发展的目标，也是解决方案，优先发展低排放和抵御气候变化的农业，努力将越南打造成本地区的粮食创新中心。邓黄江大使强调，越南致力于通过保持大米和其他农产品的稳定出口，继续为全球粮食安全做出积极贡献；愿意与国际社会一道解决因冲突影响造成的粮食不安全问题。（完）