越南努力促进水资源的智能化管理

*完成多项重要任务

自然资源与环境部水资源管理局局长周陈永表示，2023年水资源管理单位完成了大量工作任务，其中包括参与制定《水资源法（修正案草案）》并获得了第十五届国会第六次会议通过，有效落实《2021~2025年，展望2030年水资源规划、调查和保护工作中的数字化转型计划》。

2023年，清查检查工作得以推进，成效显著，水资源管理工作逐步有效有序开展，每年为国家上缴税费约达7.5万亿越盾（折合人民币22亿元），水资源开发权收费每年约1.5万亿越盾（折合人民币4.4亿元）等。

附图 图自越通社

*加强水资源管理工作中的国际合作

作为东盟水资源工作组组长，越南积极参与东盟水资源合作工作。越南湄公河委员会常务办公室主任阮氏秋灵表示，2023年，越南湄公河委员会积极参与2018~2022年水资源合作5年计划实施结果评估工作和2023~2027年湄公河-澜沧江水资源合作五年行动计划制定工作；参与大湄公河次区域系列合作机制，如湄公河与美国伙伴关系、湄公河与韩国、日本合作关系、湄公河-恒江关系等机制。

阮氏秋灵指出，为加强湄公河次区域合作关系， 2024年，越南湄公河委员会常务办公室将为预计于2024年11月在老挝举行的国际湄公河委员会（MRC）第31次理事会会议和系列联合委员会会议。同时，组织实施《澜沧江－湄公河水资源合作行动计划（2023~2027年）》并为预计

在越南举办的第二届澜沧江－湄公河水资源合作部长级会议做好准备。

此外，越南湄公河委员会常务办公室将加强与湄公河流域国家的双边和多边合作，就湄公河流域发展规划和战略交换意见，共享信息等。（完）