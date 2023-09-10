越南出席中国—RCEP中医药行业合作会议

应中国—东盟商务理事会和亳州市人民政府的邀请，WELEAD 先锋女性领袖网络的越南代表以及 WELEAD 副总裁、太阳星公司联合创始人兼首席执行官阮氏香莲与会。



越南驻华大使馆商务参赞农德莱在致辞时介绍了越南-中国乃至东盟-中国之间悠久的合作历史和药草和传统医学贸易交流的机会，旨在为该地区的每个人提供最好的医疗保健，并为可持续发展做出贡献。



农德莱强调，此次会议将为管理者、科学家、专家和企业提供一个分享经验、交流和讨论中医药行业相关问题的机会，并希望借此机会，越南和中国的学校/研究机构、医院、企业将进一步加强中医药行业领域的合作。



值此之际，越南代表团参观了2023年国际(亳州)中医药博览会和亳州中药材交易中心。（完）