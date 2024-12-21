2024年，越南农林水产品出口刷新纪录，出口额达620亿美元；贸易顺差也创下新纪录，达186亿美元，增长53%，成为国家迈入新纪元新的发展里程碑。在新纪元里，越南农业、农民和农村仍是推动国家发展的基础和动力。与从同时，出口继续扩大，越南农林水产品被期望将肯定其在全球地图上的新地位。

Intimex集团董事、总经理杜河南认为，2024年是越南农产品取得大成功的一年，农林水产品出口额达超620亿美元，超出政府河和农业部门所提出的540至550亿美元的目标，大米、咖啡、蔬果等式对农业产业的成功做出巨大贡献的产品。

咖啡出口处于领先地位，增长56.9%，胡椒增长53.3%，橡胶增长24.6%，大米增长10.6%。11类产品保持出口额超10亿美元以上；7类产品出口额超30亿美元，其中木材和木制品161亿美元，蔬果72亿美元，大米近58亿美元，咖啡近55亿美元，腰果43亿美元，虾类38亿美元和橡胶32亿美元。

越南稻米出口量和出口额分别为900万吨和57亿美元，刷新纪录。大米出口价格也创下历史新高，每吨600美元。

蔬果出口方面，2024年全年蔬果出口可达72亿美元，同比增长28%以上，其中榴莲出口额创纪录，达35亿美元。这将成为蔬果产业的新里程碑并榴莲仍起着支柱作用。

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，尽管面临由市场动荡、自然灾害、疾病等带来的困难和挑战，农业产业仍保持高增长势头，全面发展。热别农、林、水产品出口成为一大亮点，标志着农业产业迈入新纪元的重要里程碑。农业产业的贸易顺差占整个经济体贸易顺差的65-72%。

冯德进表示，农业产业的翻身是持之以恒调整农业产业结构和推动科技应用的过程取得的成果。处理海水入侵灾害、在自然灾害后尽快复苏、发展原料区与加工和扩大出口市场相结合等以及为该产业可持续发展注入动力。此外，各议定书的签署、市场准入承诺等已打下坚实基础，助推出口额突破增长。

冯德进表示，不仅加大对传统市场的出口力度，越南正开拓新市场，特别是中东清真市场。这正是为越南农产品打开新机遇、新时机大门的市场。农业产业已确定将大力推动把农水产品进入清真市场的贸促工作。（完）