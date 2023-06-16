越南农产品和食品在中国市场的发展空间广阔

中国市场对农产品和食品的销售需求巨大，其中越南许多产品都具有优势。然而，为了有效开发这一市场，越南企业应注重满足该市场的技术标准。

这是与会代表在由胡志明市贸易投资促进中心（ITPC）与越南驻华大使馆商务处6月16日联合举行的题为“提高出口到中国市场的食品质量”研讨会上提出的内容。

胡志明市贸易投资促进中心经理陈富吕表示，目前中国是越南最大的出口市场，主要出口商品包括加工制造产品和农水产品。两国签署了许多双边合作协议和多边合作协定，如《东盟-中国自由贸易协定》（ACFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等。今后，中国正在促进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的谈判。

另外，由于越南与中国地理位置接近，中国人消费习惯与越南人也有着许多相同点，两国有着传统贸易关系，其为越南货物出口到该市场创造便利条件。

越南驻华大使馆商务处商务随员梁文财表示，越南在对华出口农产品的国家中排名第10位，2022年出口额超过60亿美元，但仅占该国农产品进口总价值的2.6%左右。其中，越南蔬果在对华市场出口额中成为最大的三个国家之一，仅次于泰国和智利。

梁文财认为，中国对热带水果和农产品的销售和进口需求量巨大。这就是越南农产品、水果和食品的出口机会。

然而，出口到中国市场的企业应深入研究该市场信息和需求以及食品卫生安全标准和检疫规定等。

梁文财表示，越南企业应按照越南良好农业规范认证标准和全球良好农业规范开展生产活动，加强食品卫生安全和质量的管理，遵守质量、检疫、包装和原产地可追溯性等规定，最大限度满足中国市场的需求。

365集团董事长丁勇强表示，新冠肺炎疫情过后中国重新开放其市场的举动帮助越南对该市场的农产品出口逐渐恢复。许多中国企业有意购买大量越南农产品和水产品。在全球通货膨胀的背景下，由于需求旺盛、地理位置接近、物流成本低、风险低于其他市场，各专家认为中国是越南农产品的最大目的地。

丁勇强认为，为提高对中国市场的出口额，越南应保障农产品的质量，满足中国市场消费者的需求。

丁勇强建议制定具体发展战略，打造农产品品牌，同时建设集约化种植基地和大规模养殖基地，确保符合市场的需求。同时拟定物流战略，在边境地区建设农产品保鲜仓储等。（完）