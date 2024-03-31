越南农产品出口增长迅速 成绩喜人

今年一月以来，仅果蔬出口就达5.1亿美元，比2023年同期翻了一番。2023年越南榴莲对中国的出口大幅增加，对果蔬出口总额（56亿美元）做出了不少贡献。

越南果蔬协会秘书长邓福原表示，2024年榴莲仍将是果蔬行业的主要出口产品。如果今年冷冻榴莲成功获准出口，那么新鲜、冷冻和经加工榴莲的出口额可达30至40亿美元。

邓福原表示，2024年水果和蔬菜出口额有望再创新高，可能达到65至70亿美元。预计百香果、奶油果、椰子和冷冻榴莲等水果将签署植物检疫议定书，企业界都已为此做出积极准备。



2024年初至今，越南大米行业传来不少好消息，与各国成功签署了许多出口合同和谅解备忘录，如韩国给予越南的大米配额超过5.5万吨；越南与菲律宾签署每年向菲律宾出售150至200万吨大米的为期5年的谅解备忘录等。目前，越南大米占菲律宾大米进口总量的80%以上。



2024年1月，越南大米出口量为50万吨，出口额为2.96亿美元，同比分别增长39.4%和59%。



与此同时，咖啡出口量也达到23万吨，同比增长61.6%；出口额为6.23亿美元，较2023年同期翻了一番。



据越南咖啡可可协会的消息，越南咖啡在世界上倍受青睐。去年6月，越南农民甚至无咖啡可卖，只能等待新的收获季节。2023~2024年咖啡产量预计减少10%，为约160至170万吨，预计将早日销售一空。



在越南农林渔产品进口市场中，中国仍是主要市场。为促进对该市场的出口，从2024年年初开始，越南农业与农村发展部就派出工作代表团同中国农业农村部、海关总署和部分省政府举行工作座谈。中方已经同意为越南奶油果、百香果等部分水果开放市场，并加快审批流程。此外，中方还同意考虑解除对越南家禽的进口禁令。

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，农业部门将加快处理市场中存在的各个问题，为农林水产品出口创造有利条件。同时，对中国、美国、日本、欧盟等重要市场实施促进出口项目，特别是开拓具有潜力的新市场，如清真穆斯林国家、中东、非洲等市场，支持出口产品地理标志的商标保护等。（完）