越南农产品出口北欧市场的潜力

北欧是越南农业的潜在市场。然而，越南的农产品和食品仅占这些国家进口总额的很小一部分。

对越南多种商品的机遇

据越南驻瑞典商务处代表介绍，越南对北欧市场出口的水产品主要是虾类和冷冻鱼片。在该市场进口的查鱼和斑节对虾总量中，大部分源于越南。

《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的生效提高了越南水产品的竞争力，同时也为越南出口企业以更高价格直接出口到北欧市场提供机会。

越南工贸部的数据显示，挪威是世界上水产品出口大国，但同时仍有进口水产品的需求。越南是2023年前5月挪威第六大水产品供应国。然而，越南水产品在挪威的市场份额从2022年前5月的6.4%下降至2023年同期的4.9%。

除挪威外，2023年前5月，越南对瑞典的水产品出口额约为670万美元，比2022年同期下降29%； 对丹麦的水产品出口额超过1720万美元，同比下降了48%以上。

除了水产品之外，咖啡也是一种很有潜力打入北欧市场的商品。越南驻瑞商务处透露，北欧国家的人均咖啡消费量位居世界第一。其中，挪威排名第二，仅次于芬兰。此外，根据EVFTA协定，欧盟承诺保护包括邦美蜀咖啡在内的越南39个地理标志， 这是越南咖啡出口北欧市场的优势。

2023年前5月，累计越南对丹麦的咖啡出口额达约150万美元，比2022年同期增长近50%。

此外，越南还向北欧国家出口蔬果、腰果和橡胶。今年前5月对挪威的蔬果出口额近98.6万美元，同比增长4.2%；对挪威的腰果出口额近320万美元，同比增长6.2%。

专注于有机产品

越南驻瑞典兼驻北欧商务处商务参赞阮氏黄翠表示，2019年，瑞典、丹麦、挪威等三个北欧国家均跻身有机食品消费前十之列。

阮氏黄翠还指出，越南企业应该考虑出口天然食用色素这种产品。现在越来越多的北欧消费者倾向于不含人工添加剂的食品。因此，北欧食品制造商开始转向天然食用色素。这种从合成成分到天然成分的转变为发展中国家的供应商带来了机遇，其中，中小企业可以与北欧食品饮料行业开展合作。

阮氏黄翠表示，“要成为北欧市场上成功的天然食用色素供应商，必须对产品的生产和供应方式保持透明，确保产品可追溯性，证明企业对环境的积极影响，述说有关产品的独特而有趣的故事等等。”（完）