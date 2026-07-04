越南军官首次担任联合国维和特派团高级指挥官

7月3日上午，越南国防部在河内举行仪式，向前往联合国南苏丹维和特派团（UNMISS）执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。

值得一提的是，在上述3名军官中，梁长荣中校将担任UNMISS特派团高级联络官兼军事观察员处处长。这是一个新的职位，也是越南军官首次被联合国任命联合国维和特派团的高级指挥官职务。

梁长荣中校原任越南维和局地方工作处副处长，曾在中非共和国特派团（MINUSCA）和UNMISS特派团执行过多个任期的任务。梁长荣中校也是越南首位通过选拔进入美国纽约联合国总部工作的军官，2020年8月至2024年8月期间担任和平行动部军事事务办公室组织与部队建设处策划官。

另外两名军官包括接替黎明草中校担任军事观察员的阮辉煌大尉，以及接替陈越强少校担任军事观察员的杜陈世英大尉。

越共中央委员、国防部副部长阮长胜向即将出发执行任务的3名军官表示祝贺，并表示，越南派遣军官担任维和特派团重要职务，是对越南联合国维和力量的能力、素质、专业水准以及为国际和平与安全所作出的实质贡献的充分肯定。

借此机会，组委会还向已完成东盟观察员任务的军官颁发了奖状，并派遣2名军官前往柬埔寨，接替参加东盟观察员团（AOT）的越南国防部力量。

参加联合国维和行动的12年间，越南国防部供派遣军官和干部近1400人次，赴各特派团、联合国总部及联合国驻比利时联络处执行维和任务。

目前，第5号工兵队和第8号二级野战医院正集中组织训练和准备工作，按计划将于2026年9月轮换部署。同时，越南维和局正与各机关、单位配合，制定第6号工兵队和第9号二级野战医院的组织编制方案，为2027年轮换交接做好人才储备。（完）