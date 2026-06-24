越南共青团第十三次全国代表大会在河内正式开幕

会前，代表们参加了向胡志明主席汇报成绩仪式，入陵瞻仰胡志明主席遗容，在北山英雄烈士纪念碑敬献花圈，并参观了以“胡志明共青团在新时代稳步前行”为主题的图片展。



在第一次全体会议上，大会选举产生主席团、秘书处和代表资格审查委员会，通过了大会议程和规则，并听取了第十二届中央委员会政治报告呈文、第十二届中央委员会述职报告以及关于《共青团章程》修改补充的呈文。



根据议程，当天下午，大会将选举第十三届中央委员会（2026—2031年任期），并举办5场讨论论坛，围绕大会文件提出意见。论坛主题涵盖发挥青年奉献精神、发展科技、创新创意与数字化转型、经济发展、国际融合，以及新形势下团组织内容与活动方式创新等。

代表们在胡志明主席陵敬献花圈。图自越通社

大会于6月24日至25日举行，行动口号为“自强本领—先锋创新—奉献渴望—主宰未来”。大会的主要任务包括：评估2022—2026年任期团工作和青少年运动成果；确定2026—2031年任期目标、任务和解决方案；审议《团章》修改补充；选举第十三届中央委员会。



2022—2026年任期见证了共青团工作和青少年运动的诸多创新。尽管任期执行时间缩短，组织机构也有较多调整，共青团仍完成并超额完成了各项主要指标。多项陪伴青年的运动和项目继续有效开展，肯定了青年在学习、劳动、创造、社区志愿服务、数字化转型和国际融合中的积极作用。



在共青团第十三次全国代表大会前夕，6月23日晚，数百名代表参观了越南军事历史博物馆。辉煌的历史印记有助于激发民族自豪感和青年的奉献精神。（完）