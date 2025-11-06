越南共产党第十三届中央委员会第十四次全体会议公报

一、关于提交党的第十四次全国代表大会的第十三届中央委员会领导和指导工作评议报告



越共中央委员会发扬民主，高度负责精神，投入大量时间深入研究、认真讨论，对第十三届中央委员会领导和指导工作评议报告草案提出了具体意见，并一致认为：第十三届任期面临来自外部和内部的诸多困难和挑战，但在突破性的思维、战略视野，果断、创新的领导和指导之下，特别是自2024年8月以来，以苏林总书记为首中央委员会、政治局、书记处、各位主要领导同志团结一致，政治坚定，模范带头，智慧务实，紧密围绕党的观点、路线、工作规程和实际情况，灵活、创新、有效地组织落实党的第十三次全国代表大会决议，在几乎所有领域都取得了非常重要的成果：多项重大主张得到制度化，许多制约发展的瓶颈被打破，若干具有突破性的决策得以实施。其中突出的是决心实现2025年经济增长率突破8%，并在今后几年实现两位数增长；对政治体系组织机构的改革和精简革命，推进两级地方政府模式的实施；推进科技、创新和数字化转型方面突破发展。整党建党和政治体系建设工作被特别重视。监督检查力度得以加大，反腐败、反浪费、反消极工作得到加强。党的领导和指挥方式出现多项创新，尤其是在制定、颁布及组织实施党的主张、决议、结论以及对落实情况的监督检查方面。中央委员会也坦诚承认第十三届中央委员会在领导指导工作中存在的一些不足和缺点，明确指出原因，并深入讨论了克服上述不足和缺点的方向。



越共中央委员会责成政治局根据中央的讨论意见，指导吸收完善报告草案，以提交党的第十四次全国代表大会。



二、关于推荐参加第十四届政治局、书记处的人选（连任及首次参选）



本着高度负责、严肃、民主、客观、公正的精神，中央委员会进行了深入讨论，提出了坦诚、建设性的意见，就党的第十四次全国代表大会任期政治局委员、书记处书记的名额达成一致，并遴选了推荐参加第十四届政治局、书记处的人选（连任及首次参选）。中央委员会确定，第十四届政治局、书记处的人事准备工作是干部规划工作的继承和延续，至关重要，核心中的核心，关系到党的第十四次全国代表大会的成功以及国家在新阶段的发展。推荐参加第十四届政治局、书记处的人选必须具备国家战略视野，有能力维护国家自主；具备国家层面的领导指挥能力；拥有象征性的政治威望和廉洁正直；有能力将决议转化为可衡量的成果和成效；具备足够的精神和体力耐力，以承受党的第十四届任期及可能连任后续任期的工作压力和工作强度。



越共中央委员会一致通过推荐参加第十四届政治局、书记处的人选（连任及首次参选）名单，以便向党的第十四次全国代表大会报告，并提交党的第十四届中央委员会第一次会议按规定进行选举。



三、越共中央委员会讨论、提出意见并通过第十四次全国代表大会主席团名单、秘书团名单和代表资格审查委员会名单，提交党的第十四次全国代表大会审议决定。



四、关于第十二届中央委员会2017年10月25日颁布的关于《继续革新、精简政治体系组织机构，使其高效运作的若干问题》第18-NQ/TW号决议的执行情况总结



中央委员会一致认为，第18-NQ/TW号决议执行8年后，特别是从2024年至当前阶段，我们已取得许多重要成果。从中央到地方，整个政治体系的机构已得到更精简的调整，职能明确、责任清晰，减少了中间环节，将政治体系从“臃肿—分散”转变为“精简—联通—有效力—有效果”；尤其是，在越南正实施两级地方政府模式，并在省级和乡级行政区划调整，同时将编制精简和提高公务员、职员队伍质量相结合后，从“按行政对口管理”思维转向“按职能-结果治理”。中央委员会重点讨论、深入分析了第18-NQ/TW号决议执行情况总结的意义、重要性及实践价值，并强调，有效运用两级政府、三级联动的模式的经验教训，将是使政治系统精简-透明-高效，推动国家快速、稳固地走向富强、繁荣，人民温饱、幸福的决定性杠杆。中央委员会已讨论并就继续建设、完善未来政治体系组织机构的各项任务和解决方案提出了意见。



中央委员会一致通过关于第十二届中央委员会2017年10月25日颁布关于《继续革新、精简政治体系组织机构，使其高效运作的若干问题》第18-NQ/TW号决议的执行情况总结报告。中央委员会责成政治局根据中央讨论意见，指导接纳、完善报告，颁布结论并继续组织实施。



五、越共中央委员会讨论、审议并一致通过了越共十三届中央委员会、政治局、书记处工作条例执行情况总结报告；越共十三届中央检查委员会工作条例执行情况总结报告。



中央委员会责成政治局根据中央讨论意见，指导对上述报告进行吸收完善，形成结论并继续组织落实。



六、越共中央委员会同意让中央政治局委员、中央检查委员会主任、河内市委书记阮维玉同志不再参加中央检查委员会并卸任其中央检查委员会主任职务。



越共中央委员会补选中央委员、河内市委副书记、河内市人民委员会主席陈士清同志参加中央检查委员会，并担任第十三届中央检查委员会主任。



七、越共中央委员会就第十五届国会常务副主席和2021—2026年任期最高人民法院院长等职务人事问题进行讨论并提出意见，以便政治局决定推荐第十五届国会第十次会议依规选举。



八、越共中央委员会审议并对关于越共十四大筹备工作报告；政治局自十三中全会至十四中全会期间已解决的重要工作以及从十四中全会至十五中全会期间的若干重点工作安排报告等提出意见。



越共中央委员会要求各中央委员以对党、对国家和对人民高度负责的精神，集中精力领导和指导好本单位、本地方的工作，当前重点是尽快、坚决、高效地组织落实中部和西原地区的防汛抗灾工作。



越共中央委员会号召全党、全民和全军继续发扬团结统一的优良传统，努力奋斗，克服困难与挑战，坚定实现2025年经济社会发展任务和越共十三大提出的目标；积极开展各项竞赛运动以迎接越共十四大，并高质量完成大会各项筹备工作，为大会取得圆满成功作出贡献。（完）



越通社