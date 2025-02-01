越南共产党建党95周年：党的领导是越南革命取得胜利的决定性因素

95年来，越南共产党领导越南革命事业不断走向胜利，带领越南人民摆脱压迫与剥削，让人民群众真正成为国家的主人，开启越南民族历史新纪元，一步步走向社会主义。多年在越南生活、学习和研究的一位老挝专家、管理者如是表述。

老挝国家政治行政学院副院长道萨旺·奎瓦米克赛（Daosavanh Kheuamixay）博士强调，1930年越南共产党的诞生是历史必势，结合了爱国运动、工人阶级斗争与马克思列宁主义思想。从成立之初，越南共产党就制定了其政治纲领，成功地领导1945年八月革命获得胜利，并正式宣告越南民主共和国成立。

道萨旺·奎瓦米克赛表示，越南共产党已领导人民在1954年奠边府战役中击败法国殖民者，迫使法国签署《日内瓦协议》，承认印度支那三国的独立和主权。在抗美战争中，越南共产党制定了正确的斗争路线，最终在1975年春季胡志明战役大捷中取得全面胜利，使越南成为一个独立、拥有主权和领土完整的国家。

道萨旺·奎瓦米克赛认为，越南共产党始终保持革命领导地位的重要因素是创造性地运用马克思列宁主义和胡志明思想，结合越南实际情况，坚持以人民为中心，坚持实现确保人民幸福温饱生活的目标。

至于越南共产党在国家革新事业中发挥的领导作用，自1986年越南共产党第六次全国代表大会以来，越南共产党实施革新政策，领导全国取得巨大成就，政治体系和国家管理机构日趋精简、高效和透明，经济社会迅速发展，人民生活水平不断提高，国防安全得到保障，国家主权和领土完整得到维护，越南在国际舞台上的地位不断提升。

道萨旺·奎瓦米克赛认为，越南取得上述成就取决于越南共产党的英明领导。这是越南革新事业取得许多成功的重要因素。

另一方面，老挝人民革命党中央宣训部《新曙光》杂志专家蓬堪·西桑潘（Phonekham Sisomphanh）强调，越南共产党的诞生是越南乃至印度支那各国革命历史上一个极其重要的历史事件和重要转折点。凭借正确的路线和政策，越南共产党成功领导越南革命打败了法国殖民主义和美国帝国主义，解决了救国道路上的危机，带领越南民族获得胜利。

蓬堪·西桑潘称，在越南当前革新事业中，越南共产党在领导、指导和提出正确的政策、路线和战略，适应时代实际，带领越南强劲发展，确保安全秩序，坚定维护国家主权，深度融入国际社会中发挥着极其重要的作用。目前，越南经济正在快速发展，人民生活质量日益提高，并受到国际友人的高度评价。

当前，党和政府正集中于反腐败和组织结构精简充分证明了越南共产党领导的正确性与英明决策，有助于推动越南经济迅速有效发展，让越南迈入新纪元—民族奋发图强新纪元。这是越南吸引更多外资，提升越南国际和地区地位的良好机会。（完）