越南共产党代表团对捷克进行工作访问

访问期间，越南共产党代表团分别与捷克和摩拉维亚共产党（简称捷摩共）主席卡特日娜·科内奇纳（Katerina Konecna ），不满公民行动党第一副主席卡雷尔∙哈弗利切克（Karel Havlicek），卡罗维发利州州长彼得·库尔哈内克（Petr Kulhanek）举行会晤。同时，与旅居欧洲越南人联合会、旅捷越南人协会领导举行工作会议，并造访卡罗维发利州、越南驻捷克大使馆和越侨经济、文化基地等。



杜文战在各场会晤上强调，越南共产党代表团此访旨在进一步加强越南与捷克传统友谊和多方面合作关系；巩固和促进越南共产党与捷克政党的关系；走访并了解旅居捷克及欧洲越南人社群的情况。



越南共产党代表团与捷克众议院领导人举行工作会议。图自越通社

杜文战向捷克领导介绍越南实施革新40年来所取得的成就，以及后疫情时代经济社会复苏结果；现代越南外交在党际外交、国家外交和民间外交3大支柱上的目标、方针和成就。



捷克领导代表强调，捷克优先发展与越南的关系，两国传统友谊源远流长，旅捷越南人社群比较成功，两国要充分发挥现有潜力，推动两国关系尽快进入更深层次、更具实质性、更有效的新发展阶段。捷克地方领导代表分享旅游发展、文化推广经验，同时，就促进与越南地方合作的具体措施展开讨论。



杜文战向越南驻捷克大使馆和旅捷越南人社群介绍国内经济社会发展情况，并强调，海外越南人是越南民族密不可分的一部分。杜文战建议旅捷越南人继续融入当地社会，并充分发挥密切越南与各国传统友好关系的桥梁作用。



值此机会，旅居捷克和欧洲越南人社群通过越南祖国阵线向国内贫困同胞赠送9间大团结屋。（完）