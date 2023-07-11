越南共产党代表团对中国进行工作访问

越通社驻北京记者报道，7月10日，阮春胜同志在北京会见中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇；与中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长李书磊举行会谈。



在会谈和会见中，双方高度评价近年来特别是自中国共产党第十二次全国人民代表大会以后越共中央总书记阮富仲对中国进行的历史性访问之后，越中两党两国关系取得的新的积极进展。两国各部门和地方认真有效落实两国高层关于进一步深化两国关系的共识。



双方一致认为，近年来，两国高层互访频繁，各领域务实合作成效显著。双方不断加强治党治国理论和经验交流，经贸合作关系呈积极发展态势，地方间合作取得令人鼓舞的进展。



蔡奇高度评价并祝贺以阮富仲总书记为首的越南共产党近年来在经济社会发展和理论方面取得的重大成就。他强调，两党关系是引领两国关系的重要基础。中国党和国家愿与越南党和国家一道努力，推动两党两国传统友谊迈上新高度，促进两国各领域合作取得实效。



值此机会，阮春胜转达了阮富仲总书记对中共中央总书记、国家主席习近平在年内访问越南的邀请，祝贺中国党、国家和人民在落实中共十二大决议取得的重要成就，以及以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得的发展成就。



阮春胜强调，越南共产党代表团此次访华之旅旨在贯彻落实两国高层达成的共识和2022年《越中联合声明》精神。在独立自主、多边化、多样化的外交政策且符合国际法的基础上，越南始终重视和优先发展与中国的关系，愿同中国党和国家一道，推动越中全面战略合作伙伴关系迈入新发展阶段，政治互信更加牢固，务实合作更加深入，夯实好两国友好民意基础、处理管控好两国分歧。



在会谈和会见中，双方深入探讨了推动两党两国关系的主要方向，一致同意落实好两位总书记达成的重要共识， 充分发挥两党对两国关系大局的引领作用，加强各级代表团互访，深化两党理论交流特别是党建和国家管理方面的理论和实践交流，扩大两国人文交流和地方交往，巩固友好基础，共同维护和平稳定的环境。

此前，越南共产党代表团与中国共产党的专家学者、理论家进行了座谈。在北京期间，阮春胜一行走访越南驻华大使馆。 按计划，7月11日，阮春胜同志将会见中共中央党校领导代表，对中国广东省进行工作访问。（完）