越南促进可持续发展的政策

12月14日，越南计划与投资部同联合国常驻越南协调员办公室联合举行了题为“促进越南可持续发展：政策选择”的咨询研讨会。

本次研讨会助力提高人们对越南发展挑战和机遇的认识，同时帮助越南选择政策，以实现可持续发展目标。

另外，本次研讨会还有利于提升政府直属机关干部在分析宏观经济和评估经济、社会和环境对发展过程产生影响的专业能力。

越南计划与投资部科学、教育、自然资源和环境司司长黎越英表示，为实现可持续发展、促进绿色转型并到2050年实现净零排放等目标，越南政府出台多项政策，如实现关于可持续扶贫、新农村建设和少数民族同胞经济社会发展等三个国家目标计划。

另外，政府还通过《2021-2030年阶段和至2050年远景展望国家电力发展规划》(第八个电力规划)和《建立公正能源转型伙伴关系政治宣言》，大力推进数字化转型和科技的应用力度。

联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）表示，越南在改善生活质量过程中取得重要的进展，帮助数百万人摆脱贫困。

宝琳·塔梅西斯表示，越南计划与投资部部长阮志勇今年7月份在高级别政治论坛上阐述的第二次自愿国家审查报告（VNR）提出6个优先政策和建议，以加快实现可持续发展目标的速度，包括促进科学技术和创新；培养优质人力资源；有效管理资源、适应和减缓气候变化，促进绿色和循环经济的发展；促进金融的发展；数据可用性，将人作为每项决策、政策和行动的核心等。

宝琳·塔梅西斯认为，上述优先事项符合可持续发展目标的6个转型过程，可以促进经济繁荣发展，同时保护人类福利和环境。（完）