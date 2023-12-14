越南促进与中国香港的金融合作

越南与中国香港在金融服务领域的合作空间巨大，可以创造资本，为亚洲乃至全球的投资和贸易活动提供服务。这是专家们在12月13日举行的题为“香港：连接越南与大湾区、亚洲及世界的金融门户”交流会上所作出的评价。

越南工商联合会副主席武新成表示，胡志明市是越南的国家金融中心，有潜力成为区域和世界金融中心。实际上，自2020年起，胡志明市跻身“全球金融中心指数”（GFCI）榜单的金融二级市场。

同时，香港不仅是亚洲文化和金融的象征，也是全球最大的金融中心之一（在最新的GFCI指数排名中位于第4位）。香港通过“一带一路”“ 粤港澳大湾区”等倡议成为连接中国与地区和世界之间的金融门户。

武新成表示，胡志明市可以借鉴香港的金融管理模式方面的经验，从如何建立开放灵活的生态系统，到如何吸引投资，为企业发展创造有利条件。 与香港的合作不仅为越南金融业企业拓展市场、开展经营合作提供机会，也有助于提高管理质量和应对金融市场波动的能力。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇（Christopher Hui）认为，越南是东南亚增长最快、最具发展前景的经济体之一。同时，其在地区和全球舞台上发挥着战略性和关键性作用。2022年，越南是香港第七大贸易伙伴，双边贸易额达327亿美元，香港也是越南第五大投资来源地。

许正宇希望，更多越南企业和金融机构利用香港股票或债券市场筹集资金，分享合作机会，实现双方发展目标。（完）