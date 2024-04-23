越南企业努力保持对华出口的良好态势

在世界经济形势面临困境对越南外贸活动造成重大影响的背景下，对华出口继续成为出口亮点。然而，为了保持增长势头，国内企业需要根据该市场日益苛刻的要求，进一步加强贸易交往并提高产品质量。

越南第二大出口市场

工贸部的统计数据显示，截至2024年第一季度末，越南对华进出口继续释放积极信号。其中，越南对华出口额约达126.8亿美元，同比增长5.2%，为越南第二大出口市场，仅次于美国。从中国进口额约达294亿美元，同比增长24.4%，中国继续是越南最大的进口市场。

凭借领先地位的优势，2023年，两国的双边贸易额约达1712亿美元，占全国进出口总额的25%以上。中国始终稳居越南最大果蔬出口市场的地位，通过正贸渠道输华农产品有14种，占越南果蔬出口总额的61.5%。

此外，对华出口额较高的产品还包括计算机、电子产品及其零部件、手机及其零部件、相机与摄像机及其零部件、机械设备及其零配件、加工食品等。

越南驻北京商务处代表梁文财表示，中国经济释放积极复苏迹象。因此，如果越南商品满足各项标准，将可更顺利地进入该市场。特别是，越南与中国贸易合作保持稳定，有助于推动双边贸易额良好发展。

深入中国市场

中国凭借市场规模、消费趋势、地理位置等优势，始终是越南重要的出口市场。在落实《中国—东盟自由贸易协定》过程中，中国对越南8000多种商品给予减税待遇。

此外，在海运成本高涨的背景下，不少中国企业一直在周边地区寻找进口货源。得到中国企业关注的商品包括食品、各类糖果、饮料、瓶装果汁、水产品以及热带农产品等。

行内专家认为，中国市场的要求越来越苛刻，这也是一个竞争激烈的市场。为了有效利用现有优势，各部委、行业和地方特别是各家企业需要改变市场接入方式并进一步提高产品质量。

具体是，越南企业需要严格遵守有关产品质量和产品可追溯性的规定，以便能够更加深入这一庞大市场，特别是中国北部和东北部等潜在地区。越南工贸部贸易促进局建议，越南企业应主动进行信息交流、加强对接，掌握中方的市场需求和贸易规定；积极参加各场国际展会，加强贸易交往，保持有效、稳定和长期的经贸合作。

贸易促进局副局长黄明战表示，工贸部一直在组织许多越南企业代表团赴中国各地进行交易和参加贸易博览会，旨在加强双方贸易对接。与此同时，还迎接许多中国企业和地方代表团赴越南寻找合作商机。

此外，工贸部还与老街省等边境省份举行国际贸易博览会，进一步加强双方贸易往来并推动双边进出口活动。（完）