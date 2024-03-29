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越南企业与德国企业合作推进绿色增长
高氏菲芸表示，德越企业论坛是欧洲投资商特别是德国投资商了解胡志明市投资环境及其发展机制最新信息的良好机会，从而有效挖掘胡志明市及附近省市与欧洲国家在绿色增长、可持续发展和创新等领域的合作潜力。同时，为越南企业与欧洲企业直接交流和促进未来贸易合作创造条件。
胡志明市将继续努力成为一个有吸引力的目的地，并为德国乃至欧洲企业开辟许多合作机会，从而帮助双方更有效地挖掘合作潜力。
在胡志明市德国企业协会主席亚历山大•齐赫（Alexander Ziehe）强调，此次论坛有助于推进可持续发展和绿色政策，旨在助力越南经济实现在COP26上提出的2050年净零排放承诺。
越南欧洲商会（EuroCham）绿色增长委员会主任埃里克·孔特雷拉斯（Erick Contreras）表示，越南正在实现多元化发展和适应，以实现到2050年达到净零排放的目标。 其中，转向可再生能源是最为突出的趋势。
埃里克·孔特雷拉斯建议，为加快绿色转型进程，应优先实现透明的机制，以加大对能源的投资力度。同时需要制定及时、同步的措施，以最优化可再生能源对国家能源供应来源的贡献率。另外，还需要采用环保建材，并制定具体的城市规划路线图等。（完）