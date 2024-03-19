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越南企业与中国香港企业加强经营投资合作
越南工贸联合会（ VCCI)）副主席武新成表示，截至目前，越南与全球60个伙伴签署了16项自由贸易协定。越南与中国香港之间的贸易与投资合作关系在多年来发展良好。香港目前是越南10大贸易伙伴之一，也是越南第六大出口市场。
2023年，双边贸易额约达112.4亿美元；香港对越南的投资总额达46.8亿美元，在对越南进行投资的100多个国家和地区中排名第三位。越南也是香港在东盟地区的第二大贸易伙伴和在全球第7大贸易伙伴。
武新成表示，此次交流活动是双方企业更新信息、分享合作商机、招商引资并扩大经营投资规模的良好机会。
香港驻新加坡经济贸易办事处处长冯浩然认为，对有意在外国扩大业务范围的越南企业来说，香港是一个值得信赖的伙伴。香港不仅带来一个稳定的营商环境，还助力越南企业扩大与中国大陆其他市场的对接力度。
特别的是，从2023年底起，香港放宽了越南公民商务和旅游的来港签证条件，为越南企业和游客前往香港参观和了解投资商机创造了便利条件。
香港投资推广署署长刘凯旋在活动上介绍有关香港经营环境的信息时透露，在香港开设办事处不仅帮助越南企业加强与香港客户的对接，而且还是让越南企业进入中国大陆以及国际购物商的桥梁。
此外，越南年轻人的技术水平很高，因此完全可以利用这一优势参加香港的创业生态系统，并为其创新项目招募创业基金的投资资金。（完）