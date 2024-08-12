越南代表团出席“中国-东盟周”活动

据越通社驻中国记者报道，8月12日，以“向新而兴:中国—东盟全面战略伙伴关系”为主题的 “2024中国—东盟周”在中国山西省举行。由越南文化体育旅游部副部长胡安锋率团出席“2024中国—东盟周”框架内举行的系列活动。

东盟副秘书长苏普拉托（Soeprapto）在2024中国—东盟周开幕式上致辞时强调，近期东盟-中国合作，特别是在中国-东盟周期间将集中的领域，如文化社会教育、劳动、公共卫生、信息传媒等领域的合作取得许多重要进展。今年中国-东盟周活动将集中贸易、投资、青年、文化等活动，旨在加强双边合作。他同时表示，今年东盟与中国将探索新的战略，旨在加强经济关系，增进文化交流和互相尊重。

在开幕式后，中国和东盟各国代表团已出席了“向新而兴:中国—东盟全面战略伙伴关系”对话会。胡安锋在讨论会上发表讲话时表示相信，互相学习借鉴和交流，特别是文化领域的交流和民间交流将为地区乃至世界可持续发展和共同繁荣做出贡献的重要力量源泉。

胡安锋还分享了进一步加强越中两国密切关系的计划，同时提出加强中国-东盟青年之间的互相了解的建议。可以肯定，民间交流、友谊、互相尊重、互相了解正式大主流，为双方关系的发展做出重要贡献，其中离不开中国-东盟的必要作用。

为进一步加强东盟-中国的民间交流和合作，强调双方青少年在扩大和深化东盟与中国建立的全面战略伙伴关系中的作用和做出的重要贡献，胡安锋建议双方加强和经常举行在中国-东盟机制各合作领域和包括越南在内的东盟和中国正在推动的政治安全经济、文化社会等领域工作的青年交流活动，如座谈会、专题会议、论坛和节日等活动。与此同时，中国-东盟有关机关经常举行制定和策划政策，集中资源发展青年队伍，特别是关于学习、就业、职业技能培训、金融援助和创业等领域的政策制定实践中的经验交流。

当天下午胡安锋出席了东盟-中国文化、旅游和青年发展交流研讨会并发表讲话时，表示，在东盟-中国全面战略伙伴关系框架内，以双方五年行动计划的为基础，以青年为核心的文化、体育和旅游合作成为重要亮点，近年来双方开展了精彩丰富的活动，为进一步深化东盟与中国的友好和良好传统作出了贡献。

为继续进一步加强与发挥文化、体育和旅游在东盟-中国全面战略伙伴关系中起着作用并作出的贡献，胡安锋建议加强联合举行东盟与中国旅游、文化和体育推广活动；发挥东盟和中国在联合国教科文组织、联合国旅游组织、世界知识产权组织、国际展览局和世界文化政策与可持续发展会议等重要机制的作用和声音，有助于制定与完善关于文化、体育和旅游的国际政策和规定；

另外，发挥东盟-中国中心在推广与促进旅游，推介东盟和中国文化及风土人情的作用；加强双方有关文化、体育和旅游领域的国家管理机构互相分享经验。

在2024年中国-东盟周框架内，越南代表团、东盟各国代表团和中国代表团参加中国-东盟文化联欢会公布仪式、中国—东盟进出口服务平台启动仪式、中国—东盟中心吉祥物揭牌仪式、参观中国山西典型企业和文化场所等许多活动。

预计，中国-东盟周将于8月15日落幕。（完）