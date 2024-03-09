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越南代表出席东盟经济部长非正式会议
2024年各项经济合作优先事项倡议含有既拥有2023年东盟成果继承性、既考虑到新内容和问题的内容。会议还就2024年年度经济领域优先事项达成一致，主要集中商品贸易、贸易和海关便利化、服务贸易、转移自然人、投资、金融、竞争、知识产权、电商、中小微型企业等。此外，各位部长还通过东盟服务便利化框架（ASFF）。
会议对2023年东盟经济的积极信号给予高度评价。据东盟秘书处的统计数据，东盟国内生产总值预计增长4.7%，高于世界平均水平的3.1%。关于商品贸易，截至2023年第三季度，商品贸易额达2.6万亿美元。第三季度吸引外资约411亿美元。东盟旅游也呈强劲复苏势头，2023年接待游客人数1.019亿人次，同比增长136.2%。
会议期间，各位部长还就东盟商务理事会（ABAC），对理事会在2024年的各项优先事项和理事会提出关于推动今后东盟营商环境便利化的倡议给予高度评价。
越南代表在会议上发表讲话时对2024年东盟轮值主席国——老挝提出的经济合作优先事项的倡议表示支持；承诺同老挝和东盟其他国家保持密切配合，完成所提出的目标和计划；为2024年东盟的共同成功做出贡献。越南还强调对各经济体复苏和互联互通给予优先，特别是为升级东盟、东盟与各伙伴之间的各项协定谈判和升级谈判给予资金优先。（完）