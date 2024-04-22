越南代国家主席武氏映春出席“2024年国家人道主义月”启动仪式

4月22日，越南红十字会与奠边省人民委员会在奠边府市联合举办题为“人道主义之旅——接受与给予关爱”的2024年国家人道主义月启动仪式。越共中央委员、越南代国家主席武氏映春出席并发表讲话。

该活动旨在庆祝胡志明主席诞辰134年（1890.5.19~ 2024.5.19）、世界红十字与红新月日（5月8日）、奠边府大捷70周年和首都解放70周年。

武氏映春表示，为贯彻落实越共中央书记处的指导精神，6年来，越南红十字会同有关单位在全国范围内组织开展人道主义月活动，成功动员了超过 3.4 万亿越盾（折合人民币9.7亿元），帮助全国超过550万贫困人口和弱势群体，为提高社会认识、激发互帮互助精神做出了积极贡献。

武氏映春建议红十字会推广所取得的成果，不断创新运作方式，建设适应新形势的协会组织。同时呼吁国内外各机构、组织、捐助者和各界人士继续支持和陪伴红十字会，为困难群众提供更多、更有效的帮助。

越南红十字会主席裴氏和表示，选择奠边省作为2024年人道主义月活动的举办地，是向为祖国独立自由而英勇牺牲的英烈表达深切谢意的机会。红十字会提出今年人道主义月为10万名个人和集体提供援助的目标。

启动仪式上，武氏映春向奠边省品学兼优的困难少数民族学生颁发了300份奖学金。红十字会表彰2024年为人道主义月做出积极贡献的组织、企业和个人。红十字会中央和各级协会承诺支持金额为4850亿越盾（折合人民币1.38亿元）。

值得注意的是，为响应2024年人道主义月，从2月25日至4月21日，红十字会同越南青年联合会在网站、手机和应用程序上举行“善行百万步”跑步活动，吸引了近10万人参加，行程超过200万公里，筹集善款141亿越盾，这些善款将用来开展慈善爱心活动，帮助太原、山罗和奠边三省困难群众。

值此机会，红十字会同有关单位举行爱心集市，向奠边省500名困难群众和优抚对象赠送价值50万越盾的购物券；举行无偿献血活动和人体器官捐献宣传等活动。（完）