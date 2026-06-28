越南人民军随时准备参与委内瑞拉地震灾后恢复工作

委内瑞拉6月24日连续发生两场地震，造成严重人员伤亡和财产损失。为随时参与地震灾害应对和灾后恢复、支援委内瑞拉人民，越南人民军已组建人道主义援助和救灾团，包括指挥员、工兵兵种坍塌救援队、军医队、搜救犬和搜救队。



其中，坍塌救援队携带的装备包括：废墟受困者探测仪、扩张器、支撑器、混凝土钻孔切割设备及其他装备。军医队携带齐全的医疗设备、药品和物资，确保执行任务。边防部队派出1支使用搜救犬的专业搜救队，共10名干部战士（1名军官、9名职业军人）和8只搜救犬。

后勤技术干部战士运送货物、粮食、食品，准备启程前往委内瑞拉。图自越通社

在委内瑞拉执行灾后恢复任务中，越南人民军将使用搜救犬探测受困者位置，服务救援工作；组织在废墟中搜寻和救助受困者；对发现的受困者进行初步急救和处理，并执行其他任务；同时支援和帮助委内瑞拉人民减轻地震灾害损失。



此外，粮食、物资和装备的准备工作已加紧完成。据后勤技术总局消息，6月28日上午，粮食、食品、饮用水、药品和设备已集中、清点、分类并仔细打包。接到后勤技术总局领导指示后，22号股份公司立即动员全体干部职工和劳动者连续3班生产，目前备足了50吨干粮、3吨罐头肉、3000升清洁水，服务救灾工作。

准备运往委内瑞拉的货物和食品。图自越通社

一批批货物正在为运往委内瑞拉做准备。每一箱货物中不仅有粮食、药品或生活必需品，还承载着越南国家和人民对遭受灾害重创的民众的深情厚谊。从土耳其、缅甸到今天的委内瑞拉，越南人民军战士的脚步又一次出现在最困难的地方。那是发自内心的命令，是胡伯伯部队的崇高国际责任。（完）