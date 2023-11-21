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越南与罗马尼亚促进进出口商品市场拓展
两位部长认为，越罗双向贸易额仍未与两国良好合作关系的潜力相称。具体，2022年越南对罗马尼亚的出口额仅相当于罗马尼亚进口额的0.24%，而罗马尼亚对越南的出口额仅占越南进口额的0.03%。
双方在此次会议上共同寻找促进未来双方合作的优先方向。两位部长认为，充分利用两国自贸协定、经济合作联合委员会等重大合作框架带来的好处，将为双方在未来带来积极效应。
两位部长同意有效利用EVFTA协议，为彼此商品开放市场；加强企业代表团互访，在机械、专用机械、医疗设备、医药、电信、汽车制造工业、清洁能源、采矿、石化炼油等越南有需求、罗马尼亚有优势的领域吸引投资。
阮鸿延建议，罗马尼亚为越南纺织服装产品、鞋类、农产品和水产品，如虾、鱼、咖啡、各种水果等商品开放市场。同时，越南愿意充当桥梁来促进罗马尼亚与东盟及越南已签署自由贸易协定的经济体之间的经贸关系。
斯特凡·拉杜·奥普雷亚对两国传统关系予以高度评价。在新形势下，罗马尼亚重点推动双方具有优势的农产品和医药品的进出口便利化，促进科技，特别是人工智能，数字化转型等领域的合作。
会议结束后，越南工贸部长阮鸿延与罗马尼亚经济、创业和旅游部长斯特凡·拉杜·奥普雷亚签署越南-罗马尼亚经济合作联合委员会第十七次会议纪要。（完）