越南与泰国加强立法与监督经验交流

陈青敏对阿努廷·参威拉军及泰国政府高级代表团正式访问越南表示欢迎，并高度评价此访的重要意义。他强调，此访继苏林总书记、国家主席不久前对泰国进行正式访问之后进行，恰逢两国庆祝建交50周年，因此有望成为推动越泰合作关系在新时期进一步发展、满足两国发展要求的动力。



会见现场。图自越通社

阿努廷·参威拉军强调，两国有着长期且紧密的合作关系，泰国曾是胡志明主席生活和进行革命活动的地方，在泰国东北部各省生活、经营有成的历代越南人正是两国友好关系的桥梁。阿努廷·参威拉军强调，泰国始终重视与越南的全面合作关系，并希望越南国会支持推动越泰全面战略伙伴关系日益走深走实。



陈青敏高度评价越泰全面战略伙伴关系在政治、国防、安全、经济、文化、旅游、地方合作和民间交流等各领域的强劲、全面发展，同时强调，越南始终重视并优先发展与泰国的友好、多方面合作关系。



关于未来合作方向，双方一致同意继续巩固政治互信，保持高层互访及各层级接触，有效落实《2026-2031年越泰全面战略伙伴关系行动计划》，加强议会合作，发挥友好议员小组的作用，推动两国女议员、青年议员和国会专责机构之间的交流，以及未来加强立法与监督经验分享。



双方一致同意推动两国经济对接，有效落实“三个连接”战略；推动双边贸易合作，力争实现双边贸易250亿美元目标；扩大在科技、创新和数字化转型等领域的合作；推动各阶层人民之间的友好交流。



双方在就共同关心的地区和国际问题交换了意见，一致同意继续在东盟、联合国、亚太经合组织、湄公河次区域合作机制等框架内密切协调，推动次区域经济合作、可持续管理和利用湄公河水资源，尽量减少开发利用水资源活动的负面影响等。 （完）