越南与古巴在新发展阶段推进全面合作

在古巴期间，黎怀忠会见了古共中央第一书记、古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel），古巴总理曼努埃尔·马雷罗·克鲁斯（Manuel Marrero Cruz）；同古共中央政治局委员、外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚（Bruno Rodriguez Parrilla）举行会谈；并于6月22日在古共中央主办的会议上通报了越共十四大成果。

黎怀忠重申，越南党和国家愿与古巴并肩同行，支持古巴人民的革命事业，推动两国合作，服务各自国家发展及世界和平与稳定。

黎怀忠全面通报了越南40年来社会主义定向的革新事业理论与实践问题及经验教训，经济社会发展突出成就以及越共十三大决议落实情况，同时介绍了越共十四大通过的各项重大目标、方向与任务。

黎怀忠还高度评价古共中央特别会议和古巴国会近期通过的全面转型措施，特别是在经济方面。黎怀忠重申，越南相信在古巴共产党以劳尔·卡斯特罗同志和迪亚斯-卡内尔第一书记、国家主席同志的英明领导下，古巴党、国家和兄弟的古巴人民定能克服当前困难与挑战，继续推进革命事业向前发展，为人民谋福祉。

在会见和会谈中，古巴领导人对于越共中央总书记、国家主席苏林派遣特使赴古通报越共十四大成果表示珍视，认为这体现了两党两国和两国人民之间特殊的信任和深厚的同志加兄弟情谊，在当前地区和国际形势下具有十分重要的意义。

古巴领导人强调始终关注并将继续为促进两国在各领域的全面合作创造有利条件，取得新的重要成果，切实惠及两国人民。

迪亚斯-卡内尔同志和马雷罗总理对越南革命英雄传统及经济社会发展成就表示印象深刻，认为越南40年革新事业的重要理论与实践成果对古巴在近期制定全面转型措施过程中具有宝贵的参考价值。古巴领导人高度评价两国近期在各领域合作取得的令人振奋的成果，特别是在农业、水产领域，这得益于两党两国高层的密切指导以及双方有关部门的有力落实。

双方还一致同意进一步推动高层代表团互访及各有关部门之间的合作。2026年是纪念菲德尔·卡斯特罗领袖诞辰100周年之际，双方商定协调举办系列有意义的纪念活动，同时继续加强两国人民和青年之间的交流。

双方重申要发挥双边合作机制的作用，继续在联合国、不结盟运动等多边场合上相互协调与支持。

在古巴期间，黎怀忠还在哈瓦那向古巴民族英雄何塞·马蒂纪念碑和胡志明主席雕像敬献花圈，看望越南驻古巴大使馆工作人员和在古越南人，走访越南企业在古巴的农业、水稻及日用品生产等项目。（完）