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越南与卢森堡关系50周年：激发创新潜能 探索新合作领域
让·阿瑟伯恩表示，越南与卢森堡关系在金融财政、交通运输、互联互通、后勤服务、医疗技术、数字服务、教育培训等领域的合作潜力巨大。越南是享受卢森堡外交和欧洲事务部奖学金计划（Guillaume Dupaix计划）的国家之一。越南是卢森堡重要伙伴。卢森堡是欧洲在越南的第三大投资者。
展望未来，卢森堡希望在两国合作的坚实基础上，两国可以探索新的合作领域，同时促进两国和两个区域的改革创新活动。
从双边角度看，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）为两国企业带来明朗未来，卢森堡企业非常关注越南市场。
2023年5月，卢森堡大公国首相贝特尔对越南进行正式访问并出席越南与卢森堡企业家论坛。贝特尔在论坛上强调了两国在绿色转型和数字化转型领域的合作潜力。在走访胡志明市证券交易所时，贝特尔也凸显了两国在绿色和可持续金融领域的合作优势。
目前在卢森堡的越南人约有数百人，他们是加强两国友谊的重要桥梁。卢森堡希望两国人民、大学和企业之间加强交流，促进相互了解。
对于两国今后合作目标，让·阿瑟伯恩认为，目前两国正在努力推进合作的航空运输、金融银行、科学技术等领域将继续是两国未来的重点合作领域。
在气候变化领域，卢森堡做出了越来越重要的承诺，部分卢森堡和越南企业联合提供清洁和绿色解决方案，支持越南到2050年实现碳中和目标。
卢森堡认为必须关注气候变化问题，特别是海平面上升和洪水灾害问题。卢森堡总理贝特尔今年5月在河内宣布提供500万美元，用于支持德国、卢森堡政府联合世界银行、欧洲投资银行和全球市长公约设立的城市气候融资缺口基金(CityClimateFinanceGapFund)。EIB副行长Kris Peeters在近期举行的东盟峰会上宣布与越南签署了一份谅解备忘录，为越南获取5亿欧元的贷款用于能源转型项目计划创造机会。（完）