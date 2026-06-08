越南与加拿大贸易促进组织合作面向战略贸易伙伴关系

这一新进展体现在双方在渥太华举行的越南-加拿大经济联合委员会第三次会议（JEC 3）框架下签署了实施2026-2030年阶段TRISEG项目的协议。该项目将集中支持中小企业、女性创业企业以及农村地区企业提升竞争力，以满足加拿大和北美市场日益严格的标准。

接受越通社驻加拿大记者采访时，越南工贸部贸促局局长武伯富认为，2021-2024年阶段合作成果为双方在新阶段提升关系水平奠定了基础。目前，贸易促进局（Vietrade）已成为加拿大贸易促进组织（TFO Canada）在越南的战略合作伙伴。

据武伯富介绍，新项目反映了双方在国际贸易环境变幻莫测的背景下，在对接方式上所做出的改变。其目标不再是仅对个别企业进行单一扶持，而是着眼于为整个企业群体打造能力建设，使其有望成为拓展出口市场的先锋力量。

加方的评估也表明，双方对越南在加拿大经济合作战略中日益上升的重要地位达成了共识。加拿大贸易促进组织（TFO Canada）执行董事斯蒂芬·蒂普曼（Steven Tipman）在接受越通社记者采访时表示，决定继续扩大与越南的合作，不仅源于以往项目的成功，还由于越南在地区供应链和贸易网络中所扮演的角色越来越重要。

斯蒂芬·蒂普曼认为，越南拥有一个独特的优势，即约98%的企业为中小企业，而加拿大目前正致力于推进贸易与进口来源多元化的战略。

斯蒂芬·蒂普曼认为，与越南的合作完全符合加拿大的《印太战略》以及与可靠伙伴建立贸易关系的目标。他表示，加拿大贸易促进组织（TFO Canada）与越南贸易促进局（Vietrade）的合作，旨在通过支持越南企业开拓加拿大市场，进一步巩固两国的贸易纽带。

因此，TRISEG项目的签署不仅为两国企业界开辟了新机遇，还反映出越南与加拿大合作关系的日益成熟——在新的发展阶段，双方正从援助伙伴向战略贸易伙伴实现跨越。（完）