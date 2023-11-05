越南与丹麦建立绿色战略伙伴关系：为两国开拓新发展空间

梁青毅表示，2023年11月1日，在越丹建交52周年和两国建立全面伙伴关系10周年之际，两国总理批准了关于建立越丹绿色战略伙伴关系的联合声明，声明涵盖10大领域，对越南可持续发展产生积极影响，彰显两国携手应对气候变化、环境退化等人类共同挑战的巨大决心。



梁青毅指出，越丹建立绿色战略伙伴关系意义重大，是两国传统友好关系朝着更深层次更广范围迈进的生动体现。两国未来合作方向将更加重视绿色增长和可持续发展问题。丹麦认可并重视越南在区域合作中日益凸显的作用。目前，越南是丹麦与其建立绿色战略伙伴关系的五个国家之一。



丹麦是全球绿色转型领先的国家之一，该国还投入大量资源以促进绿色增长合作。越南可以通过与丹麦的合作实现绿色转型目标，促进国家可持续发展。



梁青毅大使强调，越丹建立有关绿色转型和可持续发展的新合作关系不仅为丹麦企业在越南开展绿色投资项目创造新机会，还鼓励其他外国企业增加对越投资。



对于两国今后的合作潜力，梁青毅大使表示，越丹关系正不断向前发展，合作前景非常广阔。相信建立新的合作关系将有助于提高两国现有合作项目和领域的合作效率，同时也开辟两国在绿色转型、数字化转型、可再生能源开发、高科技农业、绿色健康、循环经济等领域合作的新方向。这都是对越南未来发展具有战略意义的领域。充分利用越丹绿色战略伙伴关系，将使越南从化石能源依赖型向绿色型、循环型、可持续发展转型。



梁青毅表示，建立新层次的合作关系还为两国各部委、地方、企业有效开辟新合作机遇，开展务实合作创造便利条件。



梁青毅强调，相信在两国领导人的密切指导下，双方将很快制定具体行动计划，有效落实合作内容，充分挖掘两国绿色战略伙伴关系带来的好处。



梁青毅指出，在制定机制体制方面，越南可以借鉴丹麦的经验并根据越南的国情和实践加以运用。关于具体合作领域，双方应进一步深化现有领域务实合作，同时扩大在粮食生产、可再生能源开发和出口、高新技术、农业、医疗保健、物流、数字化转型、创新等领域的合作，利用丹麦的优势，满足国家发展需求。



此外，越南需要优先在部分领域上实现突破，突出合作重点，关注可再生能源开发等一些具体领域的合作。充分挖掘越丹关系的潜力，必将能为促进国家可持续发展作出切实贡献。（完）