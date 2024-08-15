越南与中国澳门合作关系的新开始

越通社驻中国香港记者报道，8月13日，越南驻香港和澳门总领事黎德幸女士礼节性拜会了中国澳门特别行政区行政长官贺一诚先生。



双方就澳门与越南之间的关系进行交换意见和看法。贺一诚先生认为，澳门与越南之间的关系释放出积极信号；贸易、投资、旅游、劳务和交换生等领域合作取得积极进展。贺一诚先生表示，今后双方可以大力推动合作关系向前发展；强调澳门—越南直达航线将为进一步促进双方交流合作做出贡献。



越南驻香港和澳门总领事黎德幸女士表示希望与澳门政府携手提升双方合作层次和水平，并强调，越南与澳门在后疫情时代实现积极复苏，这是加强双方在贸易、投资、旅游、劳务与民间交流等潜在领域合作关系的最佳时机。



关于签证障碍，黎德幸总领事表示，目前越南仍是未获澳门口岸签证的六个国家之一，而须申请入境签证，程序复杂且时间较长，严重限制了越南赴澳游客数量。她提议促进跟团游和开展试点项目，允许越南游客，特别是持有香港签证的越南游客在澳门口岸获得签证。



贺一诚先生强调将考虑黎德幸总领事的建议，并认为这是支持越南游客和劳动者赴澳旅游和工作的有效解决方案。他强调，澳门欢迎越南劳动者和游客赴澳工作和旅游，将研究未来向越南公民签发口岸签证的可能性。



黎德幸总领事建议澳门政府扩大接收越南劳动者的数量，同时简化接收越南劳动者的手续办理流程。



越南驻香港和澳门总领事黎德幸女士和中国澳门特别行政区行政长官贺一诚先生一致认为，越南与澳门各潜在领域合作发展仍有巨大机会，并强调进一步加强各级代表团互访和接触的重要性。



贺一诚先生表示，越南大米、猪肉等许多产品备受澳门人民青睐。他欢迎越南参加即将在澳门举办的贸易活动，以推广越南优质产品。



此访期间，黎德幸总领事一行还与澳门特别行政区劳工事务局领导举行工作会谈，了解在澳门工作的越南劳动者情况，讨论为越南劳动者化解困难的方案，同时制定未来合作机制。（完）