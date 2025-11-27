越南与中国广西扩大经贸往来

韦韬在开幕致辞中强调，该活动不仅是一个贸易促进平台，更是落实两党两国高层领导共识的具体行动。广西将继续发挥门户枢纽作用，为推进中越战略合作作出更大贡献。



据统计数据显示，2025年前10个月，广西与越南进出口总额达2552亿元人民币，同比增长8.4%。此外，广西已与越南港口开通34条集装箱运输航线，不断提升跨境物流与贸易能力。越南已连续26年成为广西最大贸易伙伴，双方在贸易、投资与物流领域形成了紧密衔接、具有战略意义的合作关系。



广西将加大基础设施投资力度，推动同越南在高新技术、绿色贸易和数字经济等领域的合作。此外，广西愿与越南共同推进电子、新能源、纺织、智能电动汽车和绿色食品等战略性产业，旨在打造现代化、绿色、可持续的产业链和供应链体系。



越南工贸部长阮鸿延表示，近期，越中全面友好合作关系持续深化，其中，经贸合作继续成为当前“黄金时期”的重要支柱和强劲动力。他指出，本次活动是落实两党两国领导人共识的重要平台，因此具有务实对接意义。



来自两国行业协会及从事人工智能、电商、机械设备、进出口贸易、农产品与食品加工、物流、建筑和投资等领域的200多家企业代表参会，此次对接活动将为双方企业加强对接、拓展市场、挖掘新的合作潜力创造有利条件。 关于越南工贸部与广西壮族自治区政府会谈内容，阮鸿延介绍，双方就进一步加强双方合作关系的措施达成了一致、为促进双方经贸合作合作向前发展作出积极贡献。



工贸部始终欢迎广西企业乃至中国企业赴越投资兴业，在高新技术、绿色环保、绿色转型和数字化转型等中方具有优势的领域深化合作。



越南政府和工贸部承诺，将持续推进强有力的行政改革，营造公开、透明、公平的营商环境，依法保障包括广西企业在内的外国投资者的合法权益。同时还承诺与两国工商界并肩同行，释放合作潜力，共同构建具有战略意义的“越中命运共同体”，为两国人民带来更多实实在在的利益。



活动期间，双方领导还共同见证了在贸易、投资和工业领域多项合作谅解备忘录的签署，并参观了象征着双方在创新合作与绿色转型方面的共同愿景的广西人工智能技术及智能电动车展。（完）



越通社