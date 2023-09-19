越南与中国台湾讨论能源转型政策

这是越南国民经济大学与中国台湾部分院校配合开展的关于“增强气候变化背景下低碳经济的培训和研究能力”的台湾研究项目框架内的活动之一。



越南国民经济大学副校长裴德寿副教授认为，在全球气候变化加剧和人口增长的背景下，向可再生能源和低碳发展转变已成为必要且可行的选择。这一趋势特别适合包括越南和中国台湾在内的可再生能源潜力巨大的地区。多年来，越南就采取有力措施向可再生能源转型做出了强有力的承诺。



值此机会，越南和中国台湾共同交换与推动能源转型力争实现2050年净零排放目标有关的政策和实践，旨在了解可再生能源发展的经验。



对于实现2050年净零排放的目标，国民经济大学武氏淮秋副教授认为，尽管越南已制定了可持续利用自然资源、保护环境和应对气候变化相关的法律、战略和计划，但越南仍须制定各产业、各地方2050年净零排放目标的具体实施路线图。此外，越南也须加强国际合作，促进经验分享，吸引各方面资源投入开展减少温室气体排放活动，使2050年净零排放目标变成现实。



中国台湾研究院代表认为，中国台湾2050年净零排放目标的实施计划以能源转型、产业转型、可再生生活方式、人人平等流程为四大支柱并与净零排放技术和气候法相结合。



座谈会上，代表们集中分享相关经验和教训，为实现越南2050年净零排放目标提出相应的解决方案等。（完）