越南上半年进出口额逼近5500亿美元 出口增长超20%

2026年上半年，越南出口继续保持20%以上的增长，推动进出口总额逼近5500亿美元。然而，在连续多年保持贸易顺差后，今年上半年转为166.5亿美元的贸易逆差。这一变化既反映出企业扩大生产带动进口需求大幅增长，也凸显提升产业自主能力、发展配套工业和提升本土增值率的紧迫性。专家认为，只有逐步降低对进口原材料和零部件的依赖，出口才能真正成为推动经济长期可持续增长的新引擎。



专家指出，2026年上半年，全球贸易仍面临地缘政治冲突、贸易保护主义抬头、绿色贸易壁垒增多以及低碳、产品溯源等新要求不断提高等多重挑战。在此背景下，越南出口仍实现逾20%的增长，不仅反映出全球需求逐步恢复，也体现了越南经济韧性、适应能力和国际竞争力的不断增强。





据越南统计总局数据，今年前六个月，全国货物进出口总额接近5500亿美元，同比增长超过27%；其中出口增长约21%，继续成为拉动经济增长的重要动力。电子产品、计算机、机械设备、纺织服装、木制品及农产品等主要出口商品均保持良好增长势头，显示越南企业有效把握了全球市场需求回暖带来的机遇。



越南工贸部进出口局局长阮英山表示，这一增速远超年初设定目标，充分体现越南经济应对全球贸易波动的能力不断增强。不过，在连续多年保持顺差后出现贸易逆差，也需要进行全面客观的分析。他指出，目前进口商品主要集中在机械设备、生产原材料及零部件，而非消费品，说明企业正积极扩大产能，为未来订单增长提前做好准备，为下半年出口进一步增长创造条件。



越南工贸部表示，在全球贸易增长放缓背景下，越南出口仍保持较高增速本身就是积极信号。对于贸易逆差，应重点关注进口结构，而不能仅看逆差数字。数据显示，目前约88%的进口额来自机械设备、能源、原材料及生产零部件，表明越南正处于扩大制造能力、培育新一轮经济增长的重要阶段，而非消费品进口增加。



与此同时，三星、LG、富士康、联想、比亚迪等大型跨国企业持续扩大在越投资，加快进口生产设备、零部件及原材料，也进一步印证越南仍是全球和区域供应链重构中的重要制造基地。



不过，进口增速快于出口也反映出越南虽然已深度融入全球供应链，但仍主要承担加工装配环节，关键零部件、核心材料及技术仍较大程度依赖进口。因此，未来不仅要保持出口增长，更要提升本土制造能力，提高零部件国产化率，使出口增长真正转化为经济高质量增长。



专家预计，2026年下半年，电子产品和农产品仍将成为出口增长的两大支柱，其中电子产业继续发挥主导作用。随着国际科技企业持续扩大在越投资，对生产设备、零部件及原材料的进口需求不断增加。当新建项目全面投产后，出口规模有望同步扩大。因此，目前进口增长较快主要属于生产性进口，而非消费性进口。与此同时，随着国际市场需求逐步恢复及部分农产品价格上涨，越南农产品出口也有望进一步扩大，为外贸增长提供新的支撑。



越南电子企业协会执委杜氏翠香表示，全球人工智能、数据中心及网络设备需求持续快速增长，为目前占全国出口总额30%以上的电子产业创造了更大发展空间。许多企业订单已排至第三季度甚至第四季度，而国际科技企业投资越南的势头仍在持续。



越南木材与林产品协会副主席兼秘书长吴士怀认为，下半年木材出口仍将机遇与挑战并存。随着部分主要市场需求回暖以及企业积极推进市场多元化和数字化转型，木材出口有望继续保持增长。



越南工贸部进出口局副局长陈清海表示，在全球贸易壁垒不断增加背景下，保持出口增长的关键在于提升产业内生动力，大力发展配套工业，提高国内原材料供应能力和产品附加值，并充分利用自由贸易协定带来的机遇，积极满足原产地规则要求。未来，工贸部将继续加强贸易促进，积极开拓新市场，帮助企业应对绿色生产、产品溯源、知识产权及新型贸易壁垒等国际要求，不断提升国际竞争力和参与全球价值链的能力。



阮英山表示，随着国际物流成本逐步回落、原材料供应趋于稳定以及越南企业进一步融入全球产业链，预计今年下半年外贸环境将持续改善。越南将力争全年出口增长超过15%，合理控制贸易逆差，并实现2026年进出口总额突破1万亿美元目标。



越南工贸部长黎孟雄要求，全行业继续提升外贸管理效率，加强市场预测和风险预警，积极开拓出口市场，充分发挥各项自由贸易协定作用，加快进出口数字化管理，同时推动配套工业发展，完善制度建设，提高企业治理能力，在保持出口增长的同时，不断提升经济增长质量和抗风险能力。（完）