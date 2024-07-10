越南三个目的地跻身亚洲25个最受欢迎的旅游目的地榜单

会安古镇在亚洲25个最受欢迎的旅游目的地榜单中排名第 7 位。猫途鹰网站表示，游客可以在会安古镇的街头巷尾漫步，了解当地历史、建筑风格文化以及捕捉风景如画的会安古镇的景色，以及在五彩灯光映衬的夜晚欣赏会安特色之美。该网站还建议游客可以乘船、骑自行车或三轮车参观会安古镇，这样才能最生动地感受到古镇的宁静与古朴。



胡志明市战争遗迹博物馆在该榜单中排名第 10 位。图自Tripadvisor

胡志明市战争遗迹博物馆在该榜单中排名第 10 位。这座博物馆也成为吸引大批游客的热门旅游景点。战争遗迹博物馆位于胡志明市第六坊武文秦路28号，展示越南人民自1954年至1975年21年抗法抗美战争中的许多资料和实物。该博物馆于1975年9月4日开馆，当时被称为战争罪恶陈列室，后正式改名为今天的战争遗迹博物馆。目前，该博物馆展示有关抗法、抗美两场战争、西南边境战争、保卫北方边境战争时期的2万多件实物、图片和资料片。



古芝地道在该榜单中排名第 14 位。该网站表示，古芝地道提供了令人印象深刻且直观的体验，让游客感受当地历史意义并进一步了解当地文化。



古芝地道在该榜单中排名第 14 位。图自Tripadvisor

古芝地道被誉为越南军事精华的代表性工程，战争史上独一无二的伟大奇观，钢铁堡垒——古芝军民坚强不屈、百折不饶战斗精神的生动载体，同时也是越南革命英雄主义精神的象征。（完）