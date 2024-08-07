越南—孟加拉国企业贸易对接会在胡志明市举行

越南与孟加拉在贸易和生产投资领域的合作前景广阔。这是专家们8月7日在胡志明市举行的越南—孟加拉国企业贸易对接会上所作出的评价。此次活动是由胡志明市贸易投资促进中心（ITPC）与工贸部亚洲、非洲市场司联合举行的活动。

胡志明市贸易投资促进中心经理陈富侣先生表示，目前，孟加拉国是越南在南亚的第二大贸易伙伴。越南海关总署的统计数据显示，过去十年，两国贸易额增长了3倍，从2012年的约3.5亿美元增至2023年的近10.59亿美元。2024年上半年，越南与孟加拉国贸易进出口额达5.62亿美元。其中，越南对孟加拉国出口金额约达5.05亿美元。投资方面，截至2024年6月，孟加拉国在越南投资项目共有20个，注册资本9.8亿美元。

在两国地方层面上的合作，胡志明市与孟加拉国的贸易关系也取得许多进展。2024年前7个月 ，胡志明市与孟加拉国进出口额达3657万美元，同比增长43%。其中，胡志明市对孟加拉国出口额为2847万美元。

陈富侣先生补充说，孟加拉国是越南重要的贸易伙伴，两国之间仍有许多尚未开发的潜力。在信息技术、纺织品服装、清真产品、软件服务、黄麻及黄麻产品贸易促进、银行和旅游等领域的合作为两国企业界带来了巨大机遇。双方都有寻找新的合作伙伴和市场的需求，这是推动双方合作效益的契机。

孟加拉国 达卡工商会主席艾哈迈德（Md. Ashraf Ahmed）认为，两国贸易合作仍有很大发展空间。两国可以推动高科技农业、农庄机械化、渔业养殖、乳制品和糖果、建筑材料、医药、医疗设备、机器大工业、电子、信息技术、金融技术和清真产品等领域的贸易投资合作。

艾哈迈德认为，越南企业可以将孟加拉国视为进军和拓展南亚市场的门户。孟加拉国也呼吁越南企业对该国的投资，因为这是南亚地区投资机制最令人印象深刻、最具竞争力的国家。（完）