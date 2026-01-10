越共十四大：把文化打造成为国家可持续发展的支柱

黄氏红河博士指出，越共十三大已将文化与经济、政治、社会并列，奠定了将文化视为发展支柱的重要基础。在此基础上，文化界期待越共十四大通过更加有力、更加具体的执行机制，进一步落实这一方向。



首先，越共十四大有望完善文化产业、知识产权和创意经济的体制机制与基础设施。这不仅有助于推动以文化认同为基础的经济增长，也有助于在国际融入背景下增强国家软实力和国家形象。



其次，越南可以进一步加大对文化教育、文化外交和国际创意合作的投入，特别是面向青年一代以及海外越南人社群。



第三，将文化遗产保护与社区相结合，推进文化资源数字化，建设数字文化平台，有助于越南在保存民族文化记忆的同时拓展全球传播。这正是让文化成为软实力资源、促进社会凝聚力、提升越南在新发展阶段国际地位的重要契机。



黄氏红河认为，在深度融入国际的背景下，越南需要继续将文化视为可持续发展的战略支柱和国家认同的根基。越共十四大可在现代化基础上，更有力地引导文化遗产的保护与弘扬，使其与当代生活和公众需求相结合，而不仅停留在形式层面的保护。同时，应鼓励创作自由，拓展艺术家、设计师、创意机构以及遗产实践社群的创作空间。



这是旅居法国、从事民族学研究的越侨黄氏红河博士。

另一项关键方向是文化外交和针对侨胞的文化教育。她指出，吸收世界文化精华并不与保护民族文化认同相矛盾，关键在于越南主动在全球文化潮流中确立自身定位。支持旅法越南人维护越南语、文化遗产和传统艺术，正是让越南文化“从内部向外传播”的有效方式。



最后，数字化转型和数字文化平台将在推动越南文化走向世界方面发挥重要作用。通过文化遗产数字化、数字内容开发、多语种出版以及国际创意网络对接，越南国家形象将在国际舞台上更加持续、更加深入地呈现。当文化成为软实力资源时，越南将在新发展阶段进一步提升国家地位、国家形象和综合竞争力。



作为直接参与文化艺术活动的海外越南人，黄氏红河认为，海外越南文艺工作者、学者和知识分子对国家文化发展的贡献潜力巨大，但尚未得到系统性开发。她期待，越共十四大能够通过将海外越南人群体视为国家在融入与对外文化推广战略中的重要“文化软性制度”，开启新的突破。



为有效发挥这一资源，她建议建立国内文化管理机构与海外越南文化网络之间经常性、开放且灵活的联络机制。同时，应出台鼓励创作、保障海外越南艺术家在与国内伙伴合作时知识产权的政策，并支持作品出版、流通以及国际艺术家交流。



最后，可通过驻在国的越南人社群，特别是在艺术和学术生活较为发达的国家，进一步加强文化外交。黄氏红河强调，当海外越南知识分子和艺术家以创作主体身份参与其中，而不仅仅作为“文化代表”，他们将有助于丰富越南国家形象，增强国家软实力，同时巩固越南与全球侨胞之间的精神纽带。（完）