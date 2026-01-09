越共十四大：引领越南民族在快速可持续发展道路上稳步前行

范氏清鸾对将“革新路线理论”确立为党的思想基础组成部分做出评价时表示，此举表明党在自我完善和提升领导能力进程中迈出了一大步伐，不仅体现越南共产党在新历史背景下的传统继承性，还凸显党自我革新、勇于创新的胆识。

在范氏清鸾看来，这是一项具有战略意义的重大决策，体现越南共产党高瞻远瞩的战略思维，为党继续发挥领导核心作用，引领越南民族在快速可持续发展的道路上稳步前行，在新纪元里成功实现民富、国强、民主、公平、文明目标夯实思想根基。

对越南共产党在推进第二次革新事业的决心做出评价时，范氏清鸾强调，将越共十四大定位为第二次革新事业和开启“新纪元”的起点，充分体现越南共产党强烈的政治决心和战略远见。这一决心并非从零开始，而是建立在越共十三大任期内所取得的重要成就和宝贵经验基础之上，同时也源于主动适应错综复杂、快速变化的国内外形势的迫切要求。

越共十三大任期（2021—2025年）所取得的成就，正是确认更强有力革新路线图的可行性和必要性的重要实践基础。尽管受到全球疫情和地缘政治动荡的严重冲击，越南仍然保持宏观经济平稳运行，实现较快的经济增长，巩固社会信心，不断提升国际地位。

特别是，关于体制、基础设施和人力资源等三大战略突破已初步展开，数字化转型和数字经济发展也加速推进，借此提供了重要物质前提和宝贵的治理经验。这些成果使得党更有信心为下一阶段提出更具雄心、更全面的革新议程。

范氏清鸾强调，越南共产党以越共十四大作为重要转折点，坚定推进第二次革新事业，是对时代要求作出的必要且及时的战略回应。2030—2045年发展路线图，是建立在越共十三大任期初步成果的基础之上，体现党的长远视野及设计工作的高度逻辑性。这一路线图的成功实施，将继续提升越南共产党在国家发展与现代化进程中不可替代的领导作用。（完）