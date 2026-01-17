越共十四大：为健康未来绘制战略路线图

健康老龄化——可持续发展的关键

据世卫组织称，人口老龄化正在全球范围内迅速发生。到2050年，全球老年人口预计将比2019年翻一番。在越南，预计到2050年，25%的人口将超过60岁。



尽管生活质量得到改善，医疗进步使平均寿命延长，但现实是许多老年人的最后十年仍在疾病缠身或健康状况严重下降中度过。



据世卫组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特博士表示，目前大多数常见的非传染性疾病完全可以通过控制风险因素来预防或延缓其进展。健康生活习惯的养成应尽早开始，同时加强预防性护理、筛查和早期疾病发现。

世卫组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特 。图/越通社

安吉拉·普拉特博士高度评价越南政府在优先筛查非传染性疾病和发展社区卫生服务方面的努力，但在延长健康预期寿命以及获得长期照护服务的机会方面仍存在差距。因此，"健康老龄化"被视为是实现可持续发展未来的核心目标。届时，老年人不仅是需要照护的对象，也是社会宝贵的智力和经验资源。



"健康老龄化"被视为是实现可持续发展未来的核心目标。届时，老年人不仅是需要照护的对象，也是社会宝贵的智力和经验资源。

健康老龄化战略的两大优先事项



安吉拉·普拉特博士认为，在人口快速老龄化的背景下，越南需要优先考虑两大关键战略：加强基层医疗卫生体系和建设长期照护体系。这不仅是确保健康老龄化的解决方案，也是能带来长期社会经济收益的投资方向。



基于此实践，世卫组织驻越南代表强调了强大基层医疗卫生体系的基础性作用。这是可以解决多达90%民众（包括老年人在内）医疗保健需求的地方。



安吉拉·普拉特博士高度评价越南优先加强基层医疗和疾病预防的做法。这一承诺已明确体现在党和国家的大政方针中，尤其是政治局的第72-NQ/TW号决议。



世卫组织特别强调的第二项战略是建设长期照护体系。这是一套为失去自我照护能力的老年人提供的医疗和社会照护服务集合。



越南在规划和实施应对人口老龄化政策方面已取得许多重要进展。在老龄化速度位居亚洲最快之列的背景下，同步改革基层医疗卫生体系、发展长期照护服务以及具有包容性的社会政策，将是把人口老龄化挑战转化为可持续发展动力的重要基础。（完）