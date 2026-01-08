新闻
越共十四大：中国学者高度赞赏越南外交政策灵活性与平衡性
从地区层面看，越南将周边外交置于优先位置，维护并推动与老挝、柬埔寨和中国之间的关系继续稳健前行。与此同时，越南在处理与大国关系方面展现出越南外交政策的灵活性与平衡性。目前，中国和美国均是越南的全面战略伙伴。在朱振明看来，这不仅为越南在经济、政治和安全领域带来切实利益，也有助于提升越南在动荡加剧的地区格局中的地位和作用。
在东盟框架内，越南的地位日益得到清晰彰显。越南不仅积极参与东盟各项合作机制，还主动提出多项涉及地区问题的倡议和建议。越南在东盟会议上提出的意见和建议越来越受到其他成员国的共识与积极评价，这足以表明越南在东南亚共同体中的作用日益突出。
在全球层面，越南与各国及国际组织的关系持续向深度和广度拓展。越南参与联合国人权理事会等联合国多个重要机制。朱振明指出，越南承担这些角色，体现了国际社会对越南在经济社会发展及保障和促进人权方面所做出的努力和取得的成就的高度认可。
尤其是，越南在联合国人权理事会上继续获得广泛支持，被视为一项重要成果，有力反驳了所谓越南缺乏民主或未能保障人权的指责。大多数国家的支持表明，国际社会对越南人权状况的认知正趋于更加实际、客观和均衡。
朱振明强调，近年来越南的外交活动取得了诸多值得肯定的积极成果。越南始终不渝地坚持独立自主，国际关系多边化、多样化，以积极主动姿态全方位且深度融入国际社会的对外战略路线。这一路线契合历次党代会精神，同时也为沿着社会主义方向国家发展事业营造了有利的国际环境等。（完）