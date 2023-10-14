越共中央总书记阮富仲在国会第六次会议前开展选民接触活动

为越南第十五届国会第六次会议做出准备，10月14日，越共中央总书记阮富仲和河内市国会代表团与二征夫人、巴亭、栋多三郡选民接触。

选民听取第十五届国会第六次会议的预期议程，有关各部委、各部门和河内市对上次选民接触活动中上述三郡选民的意见和建议的答复汇总报告。

会上，选民对国会近期的活动给予高度评价，同时建议国会继续加强对重要领域的监督。选民对外交活动的成功印象尤其深刻，尤其是近期美国总统乔·拜登应阮富仲总书记邀请对越南进行的访问。选民同时希望从中央到地方各级党和政府继续坚决、坚持、不懈地打击腐败和消极现象；选民和人民一致同意并支持推进行政审批制度改革，特别是数字化转型、建设电子政务、建设一支真正为人民服务的公务职员队伍等。

阮富仲总书记发表讲话时表示，第六次会议召开前，国会代表与选民接触，向选民报告议程内容和听取选民意见，致力于成功举办此次会议。会议的内容和结果需要把党的政策制度化，深入基层，顺民心合党意。因此，选民接触活动的举办需要取得切实成效。各级部委和行业需要尊重群众，相信群众，依靠群众。

阮富仲总书记希望河内选民和人民将继续为千年历史首都的发展做出贡献。（完）