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越共中央总书记阮富仲关于国会的书籍正式问世
陈青敏在仪式上发言时指出，作为越南党的最高领导人，曾经担任第十一届和第十二届国会主席、越南社会主义共和国主席、自第十一届国会（2002年）至今的国会代表，越共中央总书记阮富仲深切关注国会事务，十分了解国会的组织和运作方式。阮富仲已将自己的热情、智慧和心血投入到国会组织变革和会运作效率提升工作中来，为建设和完善越南社会主义法治国家做出了贡献。
阮富仲对国会组织和活动改革的指导意见是在实践中总结出来的，体现阮富仲的视野和远见及其全面、切实、令人信服的指导。阮富仲以其渊博的智慧和对国会活动的牢牢把握作出了科学分析、评论和重要指示，总结客观规律，为进一步阐明越南共产党对社会主义法治国家的理论思想发展作出了贡献，同时对继续建设真正的民有、民治、民享的越南社会主义法治国家指明重要方向。
陈青敏表示，相信通过首发仪式，该书的核心内容、意义、理论价值和实践价值将为完善越南社会主义建设和社会主义道路的理论体系和实践基础做出重要贡献；让各级党委、党组织、全体干部、党员、各阶层人民、国会直属机关和国会代表深刻领会党对越南社会主义法治国家建设和完善的指导意见；对国家革新事业做出更加积极的贡献；助力实现“民富、国强、民主、公平、文明”目标等。
真理国家政治出版社社长兼总编辑武仲林副教授表示，为了向广大读者传播该书的宝贵价值，除了出版纸质书籍外，国家政治真实出版社也在网站 https://sachquocgia.vn 上发布电子版供读者阅读。
《国会深化改革满足越南社会主义法治国家建设和完善要求的进程》一书精选了阮富仲的95篇文章、演讲搞、访谈；由建设和完善越南社会主义法治国家，国会组织和活动变革，干部、人民、国际友人对阮富仲的信任、支持、认同和感情等三个部分组成。（完）