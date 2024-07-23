越共中央总书记阮富仲——越南共产党的一面伟大的理论旗帜

绝对忠于党，忠于胡伯伯和人民所选择的发展道路和目标，早在作为《共产杂志》的一名编辑员，阮富仲总书记已付出巨大努力，对社会主义和越南走向社会主义道路的理论进行认真研究。



凭借敏锐的思维、永怀一颗赤子之心，阮富仲总书记不断从实践中吸取经验，撰写出多篇著名的理论文章，清晰地、系统性地对所提出的问题进行分析和阐明观点。



阮富仲总书记《关于社会主义和越南走向社会主义道路的若干理论和实践问题》一书，对越南革新事业和经验教训、建国卫国事业中具有规律的问题等进行总结。



越南驻意大利都灵名誉领事桑德拉·斯卡里奥蒂说：“阮富仲总书记的著作不仅对越南共产党的革新路线进行总结，而且还为世界各政党提供宝贵的经验教训。阮富仲总书记为展开落实《社会主义过渡时期国家建设纲领，构建越共关于革新路线和社会主义问题的若干理论等做出卓越贡献。”



在所撰写的越南走向社会主义道路的大部分著作中，阮富仲总书记都明确指出，社会主义是越南人民追寻的目标，也是胡志明主席、越南党和人民所选择并坚定不移走的道路。



中央理论委员会常务副主席 谢玉晋教授博士说：“阮富仲总书记强调，我们正在追求和面向实现的社会价值就是关于人类的价值、为人类谋进步的经济价值、人与自然和谐共生的价值以及法治国家与人民幸福之间的关系等。”



阮富仲总书记的系列著作，为越南坚定不移走社会主义发展道路传递正能量，增强全国党员干部坚定听党话、跟党走的信心和决心。



越裔美国人乔纳森越刘说：“阮富仲总书记的著作让我们对怎样才是美好社会、怎样才能建成这样的社会有大概的了解。尽管我在国外出生和长大，但总是为越南伟大的民族解放斗争事业、对越南民族同心协力绘宏图而感到骄傲。”



阮富仲总书记关于一个领域、一个问题的重要发言和文章被收集成册，成为党组织、政治团组织织、各机关单位及地方对其研究和展开落实的重要参考资料。



其中，不能不提到2023年出版的《坚决、坚持推进反腐败反消极斗争，为建设日益廉洁和强大的我党和国家做出努力》著作。本书的各偏文章，和所展示的思想和观点都阮富仲总书记实践锻炼的成果，展现了他高瞻远瞩的眼光、英明的智慧、言行一致、言出必行之领导人品德，为越南党反腐败反消极斗争、党建和党风整顿等工作提供理论支撑和指明方向。



原越南中央理论委员会副主席冯友富教授、博士说：“这本书凝聚了党内高度团结和社会共识，取信于党员干部和取信于民，将决心化为行动，坚决推动反腐败反消极斗争取得新成绩。”



面对任何问题、任何领域，在任何情况下，阮富仲总书记都展现出其深谋远虑的理论思维，他的发言和文章都具有很高的实践价值。



真理国家政治出版社副社长范氏盛说：“迄今，阮富仲总书记已先后出版发行40多本书籍。每一本书的相关方面都得到阮富仲总书记的高度关注。他最后一本书也是如此。当时虽然身体已经很不好了，但当我们向总书记请求意见时，他还是努力撑着并提出指导意见。”



阮富仲总书记的理论和实践教训有力提高越南党员干部关于社会主义和越南走向社会主义道路等相关理论的认识，凝聚思想共识，充分发挥民族大团结精神，激起爱国情怀和奉献精神，鼓励全民坚定不移实现民族独立与社会主义建设相结合的伟大目标。（完）

越通社