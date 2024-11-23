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越共中央总书记苏林夫妇圆满结束对马来西亚进行正式访问之旅
访问期间，双方发表关于将越马关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明，标志着此次访问具有历史性意义。
双方强调了在各自国家发展道路上相互支持，在尊重国际法和彼此独立、主权、领土完整和政治制度的基础上，继续巩固和加强两国友好合作和政治互信的承诺。落实全面战略伙伴关系的方向和措施符合各国经济社会形势和法律法规，符合互不干涉内政的原则。
双方就进一步深化和加强两国各领域关系的方向，特别是加强对接、纾解困难、扩大合作的突破性举措达成一致；为两国致力于和平稳定、可持续、包容、共同繁荣的合作关系，以及建设一个团结、韧性和繁荣的东盟共同体开辟新篇章。
双方还同意适时核查并商定新的合作协议，为未来合作创造强劲动力和坚实基础。
越南将继续支持马来西亚2025年东盟轮值主席国作用，再一次重申越南将继续同马来西亚和其他东盟国家保持密切配合，实现2025年东盟共同体愿景。双重申了进一步推动东盟共同体公正、包容和可持续发展的承诺。
双方领导重申了东盟关于东海问题的一贯立场和重申了继续保持密切配合，维护东南和平稳定、安全、航行与飞越自由和安全的承诺；和平解决各争端，不以武力相威胁或使用武力，确保符合获国际法律广泛承认的原则和1982年《联合国海洋法公约》。
值此机会，苏林出席越捷航空公司连接越南河内和马来西亚吉隆坡国际航线开通仪式，进一步促进越南与马来西亚乃至东南亚之间的经济、文化和旅游关系。
此访是越马关系的重要里程碑，为巩固两国高水平政治互信基础，体现了越南党和国家始终重视并希望进一步加强与包括马来西亚在内的周边国家的关系的一贯方针。同时，越南愿与马来西亚共同努力，将两国信任和有效合作关系推向更高、更务实的新阶段，满足两国新时期的发展要求。（完）