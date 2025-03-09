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越共中央总书记苏林出席越南航空公司胡志明市至印尼登巴萨直飞航线公布仪式
自6月1日起，该航线每周运营4个往返航班，分别在周三、周四、周六和周日执飞。从7月起，该航线的往返航班次数将增加至每周7班次。所有航班均由空客A321机型执飞，为乘客提供舒适便捷的飞行体验。
越南航空公司代表表示，这是该公司开通的第二条越南与印尼间航线，将该公司每周往返两国的航班总数增至14班次。新航线的开通将为两国未来的合作创造更多机遇，尤其是在旅游业方面将迎来更强劲的发展。近年来，印尼游客数量增长迅速，同时，越南也是印度尼西亚具有巨大潜力的客源市场之一。
在发布会上，越南国家航空公司还与印度尼西亚旅行社协会（ASTINDO）签署了合作备忘录，推动越南与印度尼西亚之间的旅游合作。
多年来，印度尼西亚旅游市场一直被评为东南亚最大市场之一，其人口规模居世界第四位。2024年，两国间航空客运总量已超过80万人次，较2019年增长61%。
随着直飞登巴萨航线的开通，越南航空公司继续巩固其作为国家航空公司的地位，努力拓展航线网络，加强越南与世界的连接，助力国家在新时代腾飞。
值此新航线开通之际，越南航空公司推出特别优惠活动，往返机票最低仅452.5万越盾（已含税费，折合人民币1292.8元）。该优惠适用于2025年6月1日至6月15日期间的航班，机票销售截止至2025年3月30日，可通过越南航空公司的售票处、授权代理、官方网站及移动应用程序购买。（完）