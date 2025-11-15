越共中央总书记苏林会见日本神奈川县知事黑岩祐治

在会见中，苏林总书记高度评价黑岩祐治及神奈川县政府为推动神奈川县与越南在经济、投资、文化、教育、劳动等领域的友好合作，以及加强与越南的合作关系所作出的切实贡献。



苏林总书记强调，神奈川县是日本首个在两国举办年度节庆活动及各场投资、劳动合作研讨会的地方；认为这些活动将继续成为连接两国人民的重要桥梁，有助于增进相互理解与友好情谊，推动文化、旅游交流及经济合作。他指出，文化合作是深化并夯实越日友好合作关系的重要基础。



借此机会，黑岩祐治向苏林汇报了正在河内举办的第六届神奈川文化节，以及此次访问期间在岘港市和胡志明市举行的一系列投资、贸易促进及企业与地方对接活动。他透露，自2015年首次在神奈川县举办越南文化节以来，越南企业已开始赴神奈川县投资。目前已有22家越南企业在神奈川县开展业务，同时神奈川县共有32家企业正在越南投资。



黑岩祐治强调，神奈川县将进一步加强同越南在劳务、人文交流等领域的合作，并继续鼓励本县企业赴越投资；愿意分享县内正在推进的“MEBYO倡议”在应对老龄化社会和健康护理方面的经验，该倡议也已纳入神奈川县与越南卫生部签署的合作文件中。

苏林相信，在今后一段时间，神奈川县将继续发挥自身优势，推动与越南各地方在投资、文化交流和人才培训等领域的合作；并建议神奈川县继续为旅居当地的越南人社群和越南企业提供有力支持。



会见中，黑岩祐治还向苏林汇报了正在推进的音乐剧《安穗公主》项目。该剧取材于400多年前发生在日本长崎、越南公主玉华与日本商人荒木庄太郎之间的真实爱情故事，预计这部音乐剧将于2026年9月在神奈川县首次放映。（完）