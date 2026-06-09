越共中央总书记、国家主席苏林：聚焦研究新时代和紧迫理论问题

6月9日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在越共中央驻地主持召开会议，与2026—2031年任期中央理论委员会就下一阶段工作部署进行座谈。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席。



苏林在总结讲话中强调，理论工作在革命事业中具有特殊重要地位。党要领导正确、执政有力，必须有正确的理论作指导；要行稳致远，必须具备长远视野；要解决新问题，必须形成新思维；要坚持战略目标，就必须在总结越南实践经验、有选择地吸收人类文明精华的基础上，不断创新发展党的思想理论基础。



苏林指出，在具有转折意义的历史变革期，理论工作更要先行一步。如果理论思维跟不上实践发展，就会在确立发展愿景、选择发展模式、破解瓶颈、把握机遇等方面陷入被动。如果理论不能发挥引领作用，缺乏战略预判能力，就难以应对时代的深刻变革。



因此，2026—2031年阶段的理论工作必须更加主动、更加敏锐，不能仅停留在事后解释实践，而要与实践同步，在需要预测研判的问题上走在前面，深入核心问题，直面发展中的堵点、难点和新矛盾，为党的决策提供及时有效的咨询。



苏林高度评价中央理论委员会2021—2026年任期的重要贡献，特别是在总结革新开放40年经验、起草越共十四大文件以及向政治局、书记处提供咨询方面发挥的作用。他肯定新一届委员会自履职以来，不断创新工作方式，紧紧围绕党和国家中心任务开展研究。



苏林要求中央理论委员会与有关单位密切配合，发挥好总结越南共产党领导革命100年、实施《社会主义过渡时期国家建设纲领》40年工作的常设机构作用。要尽快完善详细提纲、总结方法、调研机制、研讨安排、任务分工、进度要求，将中央总结与地方、行业、领域实践相结合，在继承既有成果基础上发展提升，形成新的理论论据，服务国家发展战略。



苏林指出，越共十四大已确定重大战略决策，正积极落实，努力实现两个百年奋斗目标。为更好服务中央、政治局、书记处领导工作，推动十四大决议落实，中央理论委员会需深入研究社会主义、越南社会主义模式和发展道路在新时代背景下的新内涵，特别是社会主义地方建设、过渡时期发展以及实践中正在形成的新因素。



苏林提出一系列重大理论课题：如何最大限度发挥市场经济优势，释放民营经济资源，同时坚持社会主义方向，避免两极分化？如何在数字空间构建“发展型国家”制度，维护“数据主权”，同时把越南建设成为技术先进、富裕公平的国家？如何进一步丰富社会主义法治国家、社会主义民主和社会主义新人建设的理论内涵？



越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开会议 图自越通社





苏林要求中央理论委员会重点研究新时代和紧迫理论问题，包括：新时代越南发展模式、快速可持续发展体制机制、现代化治理、战略自主与国际一体化、数字化转型、绿色转型、能源转型、经济结构转型、人力资源与治理变革的综合影响，以及国家综合实力、软实力、新型竞争与冲突形态、国际发展经验等。



苏林强调，中央理论委员会要主动参与党的理论概念、范畴和语言体系的规范化、创新化建设。他指出，实践中不断涌现新概念、新模式、新方法，若缺乏严谨统一的理论阐释，易导致理解不一、执行偏差，削弱路线方针的说服力。这项工作有助于构建准确、现代、易懂、易用的理论语言体系，同时保持党的思想特色和奋斗目标。



苏林要求进一步研究执政道德、执政文化和权力监督制约，明确新时代领导干部在率先垂范、廉洁奉公、服务人民、严守纪律、责任追究以及权力与责任、领导与服务关系等方面的新标准，为建设清正廉洁、坚强有力的执政党提供理论支撑。



他强调，必须大力创新理论研究和实践总结方法，加大对党的理论工作投入，积极运用数字技术、人工智能和大数据，提高分析研判和决策咨询能力。



苏林同意建立政治理论科学研究网络、召开全国理论研究工作会议，要求务实高效，避免形式主义，明确研究任务、委托机制和成果共享，建立灵活高效的研究团队。全国会议应成为权威的年度学术论坛和政策研讨平台。



苏林还要求深入研究党的理论工作传统，创新实践总结方式。选择部分地方、行业和创新模式进行长期跟踪，作为理论工作的“实践实验室”，密切观察其形成和运行过程，从中发现新因素、新问题、新矛盾和新经验。理论必须从鲜活实践中汲取营养，接受实践检验，并回到实践指导发展。



苏林特别强调，要高度重视理论研究人才队伍建设，特别是青年理论人才。理论研究需要智慧、政治本领、科学方法、实践经验、服务党和人民的精神以及与时代对话的能力。要培养一批政治立场坚定、思维现代、国际视野开阔、掌握现代研究方法、能研究新技术和时代问题的高层次专家。要营造民主开放的学术环境，鼓励科学争鸣，尊重研究中的不同观点，但必须坚持国家民族利益、党的思想基础和奋斗目标不动摇。



苏林要求各部委、地方继续关心支持中央理论委员会履职，把总结实践、提供信息、参与理论研究作为自身的政治责任。



苏林希望中央理论委员会继承30年优良传统，以高度责任感、坚定政治立场、科学精神和深厚情怀，不断提高研究成果、咨询报告和专题研究质量。委员会的权威应体现在理论水平、咨询时效、发现问题能力、科学说服力以及对党和国家路线方针政策制定的实际贡献上。（完）