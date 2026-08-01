越共中央总书记、国家主席苏林：确定服务发展的外交工作为核心

在第33次外交会议框架内，越共中央总书记、国家主席苏林于7月31日下午在河内与外交部领导及越南驻外大使、代表机构首席代表召开了工作会议。



各驻外大使、代表机构首席代表向越共中央总书记、国家主席苏林汇报了各驻在地对外工作开展情况时表示，各代表机构始终贯彻党的路线和国家政策，决心在国际环境快速复杂变化的背景下，以最高责任感、主动性和创造性，致力于最好地完成各项交办任务。



各驻外大使、代表机构首席代表感谢苏林始终关心，对对外工作，特别是高层外交、元首外交活动给予直接、密切指导，并亲自担任中央对外工作与融入国际事务指导委员会主任。各驻外大使、代表机构首席代表强调，将继续立足驻在地、深入开展工作，推动与各伙伴的友好合作关系，为国家战略目标的实现作出切实贡献，其中包括两位数增长、绿色转型、数字化转型和发展模式转型等目标。



苏林在工作会上表示，第33次外交会议是在特殊背景下召开的，是全面贯彻落实党的十四大决议的第一年，国家正加速完善体制和转变增长模式。因此，本次外交会议的主题“在新纪元发挥越南外交的先锋作用并履行其重要、经常性任务”可被视为一项工作指令。会议将是深入贯彻党在新时期关于建设、发展和保卫祖国的一系列决议的契机，从而在认识和行动方向上形成高度统一。



在评价当前形势时，苏林指出，越南正面临诸多挑战，但若能主动把握同时也是机遇。越南拥有迄今为止最广泛的全面战略伙伴和战略伙伴网络，覆盖世界大多数主要中心，参与了大多数新一代自由贸易协定。因此，当前提出的问题是如何将关系转化为实质性的发展资源。



苏林强调，越南驻外代表机构首席代表是国家（而非仅仅是外交部门）的全面代表。各代表机构首席代表需要加强战略研究，把握形势；在党的路线和国家法律框架内主动、创新、敢于思考和敢于行动。



在此基础上，苏林要求各代表机构首席代表确定服务发展的外交工作为核心，其中要认真落实党的十四大决议、中央委员会和政治局的各项决议，特别是专题决议如政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议。同时加强对贸易壁垒、贸易救济措施、绿色标准、原产地规则和技术出口管制的预测预警。

越共中央总书记、国家主席苏林发表指导性讲话。图自越通社

各代表机构必须重视海外越南人工作和公民保护工作，将海外越南人社区视为智力、资本和技术的重要资源；推动海外越南知识分子、专家和企业家参与国内发展计划；建立关键技术领域海外越南专家网络；与国内各机构密切配合做好公民领事保护工作，主动开展风险预警，从源头防范涉越南公民事件。

越南正面临诸多挑战，但若能主动把握同时也是机遇。越南拥有迄今为止最广泛的全面战略伙伴和战略伙伴网络，覆盖世界大多数主要中心，参与了大多数新一代自由贸易协定。当前提出的问题是如何将关系转化为实质性的发展资源。 越共中央总书记、国家主席苏林

苏林也强调了内部政治保卫、国家秘密保护、干部保护和代表机构馆舍保护工作。其中要重视思想政治工作和按照党的新决议、新规定做好反腐败、反浪费、反消极工作。



苏林体谅在国外工作的干部远离家乡和家人的困难，同时肯定和高度评价各代表机构首席代表的努力、奉献和默默牺牲，并表示已责成相关部门核查对代表机构干部职员的制度和政策，特别是困难地区的，制定馆舍升级和安保计划，确保干部的工作条件。



苏林希望各代表机构首席代表在此次外交会议后以新的姿态返回驻在国：更加主动、更加坚决有力、更实质性地与国家发展需求相结合，并明确身后是一个正在转型的国家，在国外所做的每一件事都要转化为国内人民的机遇。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠代表外交部代表团和越南驻外代表机构负责人，感谢苏林总书记、国家主席对外交工作和各代表机构首席代表的语重心长、富有指导意义的意见。



黎怀忠表示，整个外交部门深刻认识到总书记、国家主席同志的指示既是党和国家对外交部门和代表机构首席代表的关心与信任，也是对国家新发展阶段整个对外工作的战略方向和政治要求，承诺将尽最大努力把党和国家领导人的指示转化为具体、务实的成果，为国家在新时代的发展事业提供有力服务。（完）