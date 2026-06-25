越共中央总书记、国家主席苏林出席中央公安党委会议

越南政府总理黎明兴、国会主席陈青敏和中央书记处常务书记陈锦秀等越共中央政治局委员出席会议。



会议审议了中央公安党委2026年上半年工作总结及下半年工作方向任务报告、公安部2026年上半年工作总结及下半年重点任务报告，以及中央公安党委常委会有关工作报告等。



在会议上，公安部领导代表作了中央公安党委2026年上半年工作总结和下半年工作方向任务的报告；中央公安党委常委会、公安部领导作了若干涉及维护国家安全、维护社会秩序和安全的报告等。



会议现场。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林以及政府总理黎明兴、国会主席陈青敏在发表指导讲话时对中央公安党委和公安部近期取得的成果给予高度评价，强调人民公安力量为整个政治体系取得的成绩作出了重要贡献。



苏林指出，自2026年初以来，人民公安力量继续彰显忠诚于党孝顺于民的精神；率先贯彻落实越共十四大决议精神和各项战略主张。战略参谋工作取得新进展；社会治安犯罪持续大幅下降；打击食品安全违法犯罪、诈骗等取得积极成效；在国家数字化转型中的骨干作用继续得到发挥。在政治体系新运行模式实施一年后，公安力量各项新任务的有效开展进一步提升了服务人民的质量和效率。



关于下半年的任务，苏林要求公安力量继续按照党的新思维、新认识，坚决落实维护国家安全的各项措施；扩大保卫范围，提升应对能力，在任何情况下都牢牢维护国家安全。同时，主动参谋建设一个纪律严明、安全、文明、和谐、发展的社会。



苏林同时要求公安力量继续在贯彻落实中央政治局关于科技发展、创新和数字化转型的第57号决议中走在前列；着力打造“三个最”人民公安队伍，即纪律最严、最忠诚、最贴近人民，更好适应新形势下现代化建设要求。（完）