越共中央总书记、国家主席苏林与河内市委常委会举行工作会议

8月9日下午，苏林总书记、国家主席与河内市党委常委会举行工作会议。

苏林总书记、国家主席同河内市委常务委员会，就贯彻落实越共十三大决议、河内市委第十七次代表大会决议和落实越共中央政治局关于各级党代会面向越共十四大的第35号指示灯的执行情况进行讨论。

苏林总书记、国家主席表示，河内是国家的首都、政治和行政中心、全国的心脏；经济、文化、教育、科技、国际融合等的重要中心。

苏林总书记、国家主席对河内市市委、政府、人民近年来取得的成果表示肯定。河内市已成为在多个领域上领先全国的典范，成为红河三角洲、北部地区乃至全国的创新亮点和增长极。

苏林重申，必须全面、正确、深刻意识到首都河内在革新事业中的潜力、突出优势和特别重要的地位，弘扬文化英雄传统，特别是首都河内对红河三角洲和全国的特别重要地位。同时，激发活力和创造力，弘扬敢想、敢做的精神，不断创新思想和工作方法，使河内强劲发展，成为在各个方面的典范。实现快速可持续发展，促进经济与文化融合发展，注重环境保护；基于五个支柱，即文化和人民； 3个转型（绿色转型、数字化转型、循环经济）；同步、现代化、高度互联的基础设施；数字经济、智慧城市；科学、技术和创新促进首都发展。

同时，河内市要扎实做好党风廉政建设工作，将其视为所有领域成功的关键。

河内市需要加强权力控制，加强检查和监督，避免滥用职权。同时，进一步密切党同人民群众血肉联系，依靠群众加强党的建设和政治体系建设；将群众的满意度视为检验党建工作的重要尺度。坚持发扬民主，凝聚民族大团结。

苏林强调，河内市作为首都，需要一套特殊的机制和政策来推动《首都法》（修正案）具体化，增强财政预算保障能力，调动发展资源。

河内是需要确定城市发展、技术和交通基础设施等方面的明确方向，在保护传统的历史、文化空间的基础上加强城市美化。重点投资建设和发展全面、同步、现代化、有效的社会经济基础设施体系。而当务之急是减少交通拥堵；采取应对气候变化的有效措施；解决供排水问题，防止内涝；废物处理、能源基础设施。

苏林还要求按照走廊、经济带、发展轴布局经济社会发展空间，结合调动和有效利用经济发展资源效率，增强区域互联互通；充分挖掘潜力、优势，以城市经济为主要动力，提高城市居民生活质量；合理规划空间布局，重点发展文化和旅游产业，使其成为支柱产业。

苏林建议全面提高教育培训质量，培养高素质人力资源；建立健全的医疗网络；提高县级医院的质量；从根本上解决医院超负荷运行问题，更好地服务人民群众。

苏林在谈到城乡协调发展、促进区域互联互通问题时强调，在发展战略中，河内市要按照中心城区、卫星城、生态城镇等模式规划城市空间布局；以乡风文明促乡村现代化；保护和弘扬“城中村”发展，保护北部传统乡村空间的价值；重点建设新农村，投资发展绿色生态农业。

与此同时，河内要加强国防和安全实力；在任何情况下确保首都的绝对安全；积极融入国际社会，拓展外事活动，打造文明、和平、繁荣、深度融入国际社会的首都形象。（完）