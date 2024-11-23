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越共中央对外部部长黎怀忠：为越马关系强劲发展奠定坚实长期基础

黎怀忠表示，苏林总书记此访圆满成功，并取得实质性成果。这是苏林总书记就任后首次访问东南亚国家，是对越南50年来重视与马来西亚传统友好关系的主张的继承和弘扬。 11月23日下午，越共中央总书记苏林携夫人和越南高级代表团一行抵达河内内排机场，圆满结束应马来西亚总理安瓦尔•易卜拉欣及其夫人的邀请从11月21日至23日对马来西亚进行正式访问之旅。值此机会，越共中央书记处书记、对外部部长黎怀忠就苏林总书记此访接受了记者的采访。

黎怀忠表示，苏林总书记此访圆满成功，并取得实质性成果。这是苏林总书记就任后首次访问东南亚国家，是对越南50年来重视与马来西亚传统友好关系的主张的继承和弘扬。

苏林总书记与安瓦尔·易卜拉欣总理一致同意将双边关系提升至全面战略伙伴关系，并发表《越马关于将关系提升至全面战略伙伴关系的联合声明》，彰显了彼此在各自国家发展道路上相互支持的承诺。

越南和马来西亚目前互为东南亚唯一的全面战略伙伴。这一框架的建立为新时期双边合作奠定了重要基础和方向，其中明确以推动政治、防务安全合作、加强经济互联互通以实现可持续发展、开辟数字化转型、清洁能源、新技术等新领域合作、加强在国际和多边问题上的配合为4大合作支柱。

双方高级领导人还讨论了各自国家情况、双边关系和国际形势；一致认为，越南和马来西亚在历史、文化、目标等方面有许多相似之处，以及在发展进程中一道同行；从而，增进相互了解，巩固两国政治互信，促进越南共产党与马来西亚主要政党的合作。双方同意，共同协调建设团结、紧密相连、繁荣的东盟共同体。苏林总书记强调，越南积极支持马来西亚成功履行2025年东盟轮值主席国职责。

苏林总书记同时分享了国家的发展目标，以及新纪元——越南民族奋发图强新纪元的方向。

访问期间，双方领导人还重申维护东海和平、安全、稳定、航行和飞越安全及自由，不使用或威胁使用武力，以及在 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，通过和平方式解决争端的重要性。

马来西亚媒体对此次访问，以及两国关系提升为全面战略伙伴关系进行了密集报道，并重申，这是两国关系向前迈出的重要一步。

此访的成果对于双方继续挖掘合作潜力、争取彼此优势具有重要意义，为国家和地区在新发展阶段巩固和平有利环境作出贡献。

黎怀忠谈到今后推动此访重要成果的方向时表示，首先，两国有关机构的首要任务是尽快落实新型关系框架，抓紧制定落实越马全面战略伙伴关系总体行动计划；核查并推动必要的合作协议落地实施，建立有效的合作机制。

第二、根据上述计划，相关部委行业将尽快制定具体方案；继续推进传统合作领域，同时高度重视绿色经济、创新、科技、数字化转型、绿色能源等新合作领域。

第三、有关机构定期核查、督促和检查这些计划和方案的执行情况，使协议落到实处、发挥效力，最好服务于两国新时期的发展目标。

第四、双方不断加强党际、国家、民间等渠道的交流，为双边关系新阶段强劲发展奠定坚实、长期的基础。（完）

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