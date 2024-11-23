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越共中央对外部部长黎怀忠：为越马关系强劲发展奠定坚实长期基础
黎怀忠表示，苏林总书记此访圆满成功，并取得实质性成果。这是苏林总书记就任后首次访问东南亚国家，是对越南50年来重视与马来西亚传统友好关系的主张的继承和弘扬。
苏林总书记与安瓦尔·易卜拉欣总理一致同意将双边关系提升至全面战略伙伴关系，并发表《越马关于将关系提升至全面战略伙伴关系的联合声明》，彰显了彼此在各自国家发展道路上相互支持的承诺。
越南和马来西亚目前互为东南亚唯一的全面战略伙伴。这一框架的建立为新时期双边合作奠定了重要基础和方向，其中明确以推动政治、防务安全合作、加强经济互联互通以实现可持续发展、开辟数字化转型、清洁能源、新技术等新领域合作、加强在国际和多边问题上的配合为4大合作支柱。
双方高级领导人还讨论了各自国家情况、双边关系和国际形势；一致认为，越南和马来西亚在历史、文化、目标等方面有许多相似之处，以及在发展进程中一道同行；从而，增进相互了解，巩固两国政治互信，促进越南共产党与马来西亚主要政党的合作。双方同意，共同协调建设团结、紧密相连、繁荣的东盟共同体。苏林总书记强调，越南积极支持马来西亚成功履行2025年东盟轮值主席国职责。
苏林总书记同时分享了国家的发展目标，以及新纪元——越南民族奋发图强新纪元的方向。
访问期间，双方领导人还重申维护东海和平、安全、稳定、航行和飞越安全及自由，不使用或威胁使用武力，以及在 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，通过和平方式解决争端的重要性。
马来西亚媒体对此次访问，以及两国关系提升为全面战略伙伴关系进行了密集报道，并重申，这是两国关系向前迈出的重要一步。
此访的成果对于双方继续挖掘合作潜力、争取彼此优势具有重要意义，为国家和地区在新发展阶段巩固和平有利环境作出贡献。
黎怀忠谈到今后推动此访重要成果的方向时表示，首先，两国有关机构的首要任务是尽快落实新型关系框架，抓紧制定落实越马全面战略伙伴关系总体行动计划；核查并推动必要的合作协议落地实施，建立有效的合作机制。
第二、根据上述计划，相关部委行业将尽快制定具体方案；继续推进传统合作领域，同时高度重视绿色经济、创新、科技、数字化转型、绿色能源等新合作领域。
第三、有关机构定期核查、督促和检查这些计划和方案的执行情况，使协议落到实处、发挥效力，最好服务于两国新时期的发展目标。
第四、双方不断加强党际、国家、民间等渠道的交流，为双边关系新阶段强劲发展奠定坚实、长期的基础。（完）